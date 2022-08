Reggio Calabria – Intensa attività e controlli della Polizia Stradale

La settimana compresa tra l’8 ed il 14 agosto u.s. è stata caratterizzata da un notevole incremento del flusso veicolare che ha interessato sia la viabilità autostradale che ordinaria della Provincia di Reggio Calabria dovuto al consueto fenomeno vacanziero che caratterizza questo periodo dell’anno.

Lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo” si è registrato un elevato flusso di veicoli diretti ai terminal d’imbarco per la Sicilia presenti nel Comune di Villa San Giovanni che è stata colpita, nella giornata di venerdì 12, da un forte nubifragio che ha reso a lungo impraticabili l’area dell’imbarco. Per fronteggiare tali necessità sono state impiegate n. 62 pattuglie.

Anche la principale viabilità ordinaria (S.S. 18 e S.S. 106) è stata interessata dall’incremento del traffico veicolare, soprattutto in prossimità dei centri abitati a maggiore vocazione turistica, interessati dalla movida estiva. Tali arterie sono state continuamente monitorate dalla Polizia Stradale e a tal fine sono state destinate n. 72 pattuglie.

Nelle giornate del 12 e 13 u.s., nel centro abitato di Roccella Ionica, si è tenuto il concerto happening denominato “Jova Beach Party 2022”, che ha attirato complessivamente oltre 50.000 spettatori. La Sezione di Reggio Calabria, che ha ricevuto dal Signor Questore di Reggio Calabria il compito di vigilare le strade che conducono al citato centro abitato, ha utilizzato n. 39 pattuglie distribuite nell’arco delle 48 ore interessate dall’evento.

Infine, la Polizia Stradale ha preso parte all’operazione coordinata a livello europeo denominata “Roadpol Speed” per il contrasto al fenomeno degli eccessi di velocità, che si è dipanata per l’intera settimana, durante la quale sono stati disposti n. 9 servizi con misuratore di velocità e sono state accertate n. 57 violazioni, che saranno notificate nei termini di legge.

Di seguito i risultati conseguiti, nella settimana di interesse, dalla Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria: 188 le pattuglie impiegate, 714 i veicoli controllati, 865 le persone controllate, 1 incidente rilevato, 413 le infrazioni contestate e 997 i punti patente decurtati.

Nella giornata del 15 agosto saranno impiegate n. 24 pattuglie di vigilanza stradale