Reggio Calabria – Incontro con lo scrittore Santo Gioffré, autore del romanzo “Fadia”

Promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria e dalla chiesa degli artisti di Reggio Calabria. mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 21:00, presso il Chiostro della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, si svolgerà l’incontro con lo scrittore Santo Gioffré, autore del volume “Fadia” – Castelvecchi, 2022. Aprono i lavori gli interventi di don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa degli artisti e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Relazionerà sul libro Paola Radici Colace, prof. ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina. Presidente onorario e direttore scientifico del Cis. Sarà presente lo scrittore Santo Gioffré. “Fadia”, l’ultima fatica di Santo Gioffrè è un romanzo che attraversa il mistero della vita e il fascino dell’amore. «Si tratta di una storia d’amore – afferma lo scrittore – che si discosta dal genere storico che aveva caratterizzato i precedenti lavori. Anche in questo romanzo, però, c’è molto di autobiografico e tanti riverberi del mio amore per la storia locale». Il libro è anche il prodotto di una sorta di viaggio nel Mediterraneo che l’autore ha fatto. «C’è molta Siria – prosegue Gioffrè – proprio perché la nostra storia si intreccia, anche grazie ai riflessi di religioni comuni, con quella di altri popoli e in questo caso è l’amore che unisce la protagonista Fadia, novizia cattolica, e un religioso ortodosso di Aleppo».