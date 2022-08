Reggio Calabria – Il 7 agosto torna #domenicalmuseo con ingresso gratuito

Terzo appuntamento per il ciclo “Grandi Incontri al MArRC”, domani sera sulla magnifica terrazza panoramica del MArRC, promosso in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria, presieduta dal prof. Francesco Arillotta. Ospite d’onore per l’incontro, fissato alle ore 21.00, sarà Mario Micheli, professore associato di Storia e Tecnica del Restauro dell’Università degli Studi Roma Tre. Si tratta di uno dei massimi esperti del settore, legato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per l’ideazione dell’innovativo metodo del “restauro laparoscopico”, elaborato e applicato durante il restauro dei Bronzi di Riace, tra il 1992 e il 1995. Un progetto coordinato da A. Melucco Vaccaro e, nelle fasi finali, da G. De Palma, attraverso una sinergica collaborazione tra l’Istituto Centrale per il Restauro e la Soprintendenza Archeologica della Calabria, allora competente anche sul Museo.

Il professor Micheli spiega così le ragioni della ricerca: «La storia dei restauri a cui sono stati sottoposti i Bronzi di Riace, fin dal loro ritrovamento, è caratterizzata da continue e rilevanti scoperte. Le due statue hanno consentito di riscrivere un capitolo fondamentale della storia della metallurgia della statuaria antica ed è per questo che, dei Bronzi, si continuerà a parlare ancora per decenni».

Il 7 agosto da non perdere, anche l’ingresso gratuito per l’iniziativa #domenicalmuseo del Ministero della Cultura.

«Sono onorato che il prof. Micheli abbia accolto il nostro invito – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino – nell’ambito dei Grandi Incontri, che hanno visto già la prestigiosa presenza di Cecilie Hollberg e di Serena Bertolucci, rispettivamente direttrici della Galleria dell’Accademia di Firenze e di Palazzo Ducale di Genova. Questo sarà un appuntamento tutto dedicato ai Bronzi di Riace, di cui nei prossimi giorni ricorrerà il Cinquantesimo anniversario della scoperta. Il prof. Micheli presenterà le attività e le ricerche svolte durante i restauri effettuati su questi meravigliosi capolavori della bronzistica greca del V secolo a.C. Ringrazio lui e gli Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria per aver reso possibile questa straordinaria occasione per fare cultura. Domenica – continua Malacrino – tornerà l’ingresso gratuito, che offrirà anche l’occasione di visitare le due grandi mostre temporanee allestire al Livello E, con centinaia di reperti esposti».

Domenica il Museo sarà aperto dalle 9.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle 19.30. Nei