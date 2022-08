Reggio Calabria – Il 22 agosto in scena “Due Bronzi e un Capanno”

Andrà in scena il 22 Agosto a Riace “Due Bronzi e un Capanno”, da un’ idea di Nino Surace, uno spettacolo teatrale promosso e finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito del programma “Memoria e Mito”, per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Walter Cordopatri, è a cura del team della Scuola di Recitazione della Calabria, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Riace, a cui va un ringraziamento particolare alla persona del Sindaco Antonio Trifoli.

Di grande sostegno inoltre, il contributo dell’Associazione Radici di Cittanova. L’organizzazione e la logistica della manifestazione sono state curate dal direttore artistico Vincenzo Calcopietro con il contributo della dott.ssa Marcella Pisano.

Una piece teatrale che rievoca gli istanti in cui le statue furono tirate fuori dalle acque del Mar Ionio, a Porto Forticchio, nella spiaggia di Riace, e si spinge oltre, creando una dimensione surreale in cui le statue stesse prendono vita, si interrogano e ci interrogano, tra muse danzanti e musiche antiche, in un connubio tra storia, mitologia, lingua, simbologia, parallelismi.

Chi erano i due eroi che dai fasti della Magna Grecia sono giunti fino a noi?

Quale tragico evento li catapultò in fondo al mare?

Cosa rappresentano oggi per la Calabria e per i calabresi tutti?

Un viaggio attraverso i secoli, da Pitagora di Rhegion, alle colline di Argo, dalla Magna Grecia alle tracce vivide di quel tempo persistenti ancora oggi nella lingua Grecanica, il tutto sapientemente legato insieme dalle voci narranti delle muse e degli dei, custodi del tempo.

I suoni, le musiche, le danze, la potenza del Mito di cui questa terra è intrisa, fanno da scenario suggestivo ad una narrazione che vuole puntare l’attenzione non tanto alle teorie storico-scientifiche, quanto al valore simbolico che questi due splendidi guerrieri riflettono oggi, nella Calabria dei giorni nostri.

L’arte non ha il compito di fornire risposte, quanto quello di creare suggestioni, suscitare domande, far riflettere, emozionare, farci sognare.

Appuntamento al 22 Agosto dunque, alle ore 21:30 – Porto Forticchio – Marina di Riace, per vivere insieme a noi la magia del teatro e dei nostri Bronzi. Saranno presenti cariche istituzionali ed eccellenze del territorio.

Ingresso gratuito.