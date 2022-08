Reggio Calabria – Grease il musical, una travolgente festa della giovinezza a Catonateatro

Grazia Candido (foto di Antonio Sollazzo) – Un inno all’amicizia e a quell’amore che non si disperde nel tempo, anzi, si consolida diventando sempre più forte ed intenso.

Con un pizzico di nostalgia per la scomparsa dell’icona di “Grease”, Olivia Newton-John, ieri sera all’arena “Neri” di Catonateatro, il giovane cast della Compagnia della Rancia diretti da Saverio Marconi, ha messo in scena un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni.

Il pubblico reggino è catapultato, già dai primi minuti, negli anni ’50 statunitensi con una contaminazione dal bagliore di colori, effetti scenici e un allestimento pop in continua mutazione concentrato sullo spazio scenico in grado di coinvolgere ogni performer.



E’ uno spettacolo luminoso e travolgente caratterizzato da scenografie di forte impatto visivo ma che mantiene tutti gli ingredienti che hanno reso “Grease” un successo senza tempo, anche se questa edizione speciale propone una nuova lettura di alcuni momenti grazie alle coreografie di Gillian Bruce e alla scenografia di Gabriele Moreschi.



Gli spettatori, ipnotizzati dalla storia d’amore tra Sandy e Danny (interpretati dai giovani e affiatati attori Francesca Ciavalla e Simone Sassudelli), trascorrono qualche ora spensierata tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e gonne a ruota.

E’ una festa della giovinezza ed è davvero difficile rimanere seduti perché in quel vortice di allegria, spensieratezza e musica, ci si vorrebbe alzare e ballare insieme ai protagonisti.



Saverio Marconi firma ancora una volta, un allestimento di qualità esaltando quei grandi cambiamenti e piccoli imprevisti che si susseguono durante l’ultimo anno di scuola di un gruppo di ragazzi in preda ad una folle adolescenza ma che, nonostante tutto, sa ancora sognare.

Ogni attore è perfettamente calato nel ruolo e la vera bravura, sta nell’aver modernizzato i personaggi rendendoli propri e non simili o copie dei primi grandi interpreti e delle star simbolo John Travolta e Olivia Newton-John.



E’ un “Grease dei giovani” con uno slang più contemporaneo che punta su cambi scenografici veloci e puntuali come ogni performance sviluppata su pedane e pannelli meccanici che completano un racconto puntellato da un’eccellente musica dal vivo.

Insomma, è un “disco party” senza fine e senza età, un Grease che celebra davvero tutti i colori dell’amore, che mostra le sfumature del sentimento, del corteggiamento, dell’essere “diversamente” maschi oggi e che, per qualche ora, regala un po’ di quella sana follia e spensieratezza rimettendo in piedi un capolavoro reso immortale nel tempo.