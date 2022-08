Reggio Calabria – Grande attesa per la due giorni del Festival “Facce da Bronzi”

Si scaldano i motori per la due giorni, alla Villa Comunale, del rinomato festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”, con la direzione artistica dell’autore di “Zelig” Alessio Tagliento, in scena a Reggio Calabria il due e tre settembre alle ore 20,30.

L’evento culturale, realizzato e ideato dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” con il sostegno del Comune di Reggio Calabria, rientra nell’ambito del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace ed è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

“Il Festival Nazionale del cabaret Facce da bronzi è una manifestazione artistica ideata nel 2013 in Calabria e realizzata nelle più importanti città italiane e nei centri turistici della regione Calabria – afferma il presidente di Calabria dietro le quinte Peppe Mazzacuva -. La portata nazionale del festival oltre a favorire la conoscenza su un panorama extra-regionale, promuove l’immagine di due beni culturali di primaria importanza quali i Bronzi di Riace ai quali il marchio registrato del festival si ispira. Inoltre, il progetto è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di giovani talenti nazionali nel campo della comicità e, anche quest’anno, durante la finale sarà assegnato il prestigioso premio Facce da Bronzi”.

Alla semifinale del festival in programma il 2 settembre alla Villa Comunale, si esibiranno 12 comici provenienti dalle diverse Regioni italiane guidati dal presentatore reggino Marco Mauro con la partecipazione dell’ospite speciale Giancarlo Barbara direttamente da “Zelig”.

La finale invece, prevista per giorno 3 Settembre, sempre alla Villa Comunale, sarà presentata dal duo “I non ti regoli” che, tra le incursioni del comico Gianluca Impastato di “Colorado”, big della serata, sosterranno gli 8 comici finalisti valutati da una giuria tecnica composta da personaggi dello spettacolo e dal direttore artistico Alessio Tagliento che assegnerà al vincitore, il premio “Facce da Bronzi 50”.