Reggio Calabria – Drusilla Foer incanta tutti con il suo inno alla libertà e femminilità

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – In scena solo un pianoforte suonato dal maestro Loris Di Leo e poi lei, Drusilla Foer, protagonista di un racconto autobiografico che parte dalla sua infanzia fino ad arrivare alla maturità.

Ieri sera a Catonateatro, in una stracolma arena “Neri”, il one-woman-show “Eleganzissima” di Gianluca Gori, noto con lo pseudonimo di Drusilla Foer, suo alter ego, non è altro che un viaggio di vita ricco di incontri come quello con il maestro Di Leo con il quale inscena simpatici siparietti, ricordi a partire dalla sua permanenza a Cuba in età infantile, l’apertura del suo negozio di vestiti a New York, al rapporto con la famiglia (l’intenso e puro amore tra la madre e il padre), delusioni amorose.



Come sempre, è una Foer elegante, ammaliatrice, affascinante nei modi e nel vestire (all’inizio indossa un abito rosso e, per il finale, cambio look con una mise argento luccicante), sensibile, un personaggio camaleontico ma anche tanto fragile che riesce ad incastonare tra canzoni e racconti veri e falsi, perle di saggezza sul saper vivere e rispettare quel senso di comunità che oggi, purtroppo, manca un po’ dappertutto.

“Che bello essere in questo terra dove si sente il calore della sua gente, il suo affetto – esordisce Drusilla -. Questa estate, mi ha donato emozioni bellissime, tornare a teatro, rivedere il pubblico seduto uno accanto all’altro, senza separazioni, senza quelle enormi distanze che dividono essere umani già divisi da inutili preconcetti e pensieri. E’ stato un anno pieno di soddisfazioni e non c’è nessun Oscar che vale a confronto del vostro affetto e riconoscenza. Certo, – ci scherza su – se dovessi ricevere un Oscar non è che mi dispiacerebbe”.



La sua delicatezza si manifesta soprattutto, quando parla dell’amore spiegando cosa significa essere alleati di chi si ama o della diversità, senza cadere nel banale o nei luoghi comuni, riuscendo ad entrare in quella essenza che spesso, fa paura, allontana, divide ciò che invece, è naturale.

Lei che ha vissuto la sessualità in modo libero, non si fa opprimere dai cliché di una società chiusa e bigotta e impone quella femminilità posta come un inno, come “un trofeo” da esibire e fare ammirare a tutti.

Sulle note di “I will survive”, l’eclettica Foer sprona l’essere umano a dire basta quando è troppo perché ognuno di noi, è bello ed unico per ciò che realmente è.

Drusilla, insieme al maestro Di Leo, al musicista Nico Gori (al sax e clarinetto) e a Franco Godi al quale è affidata la direzione artistica, presente anche lui sul palco per un cameo alla chitarra nel finale, parla dell’abbandono, di violenza, discriminazione, di guerre “un sentimento incivile – tuona la Foer – al quale ciascuno di noi può ribellarsi. Quella tra Russia e Ucraina, era una guerra annunciata da tempo ma io dico sempre che il pazzo è uno ma gli incoscienti sono molti. Dobbiamo volerci bene, capire realmente il nostro valore e solo se accogliamo in modo civile ciò che siamo, forse, riusciremo ad accettare la vita dell’altro. Se acquistiamo la libertà, se riusciremo a confrontarci ascoltando l’altro, ascoltando se stessi, faremo in modo che la civiltà evolva e non sia stagnante”.



Sulle note di “Purple rain”, un inno all’amore capace ancora oggi di scaldare i cuori di chi la ode, l’arena “Neri” si trasforma in un tappeto di luci accese come se si volesse eliminare la distanza tra l’icona della scena e la platea e si canta, tutti insieme, per rafforzare la speranza di un mondo migliore cosi come auspicava Prince in quella pioggia, elemento purificatore, alla quale si contrapponeva il viola che è l’alba, un nuovo inizio.

“Faccio un lavoro bello e sono fortunata – conclude la Foer -. Ringrazio voi perché mi fate sentire privilegiata, ringrazio di avere il vostro ascolto e, quando finirà tutto questo, mi mancherà il silenzio del teatro, quei momenti senza spigoli, perché il teatro non lo fa solo chi sta sul palco, ma chi va a teatro. Ringrazio la mia amica volontà, l’ostilità, il pregiudizio che mi fa schifo, l’amore perché noi siamo fatti d’amore e non di guerra. Ringrazio il sesso, il sorriso, la curva più bella del nostro corpo e ridete, sempre, perché anche il dolore coperto da un sorriso, è più facile da sopportare”.



Sulle note di “Smile”, Drusilla si congeda tra gli applausi di un pubblico alzatosi in piedi, invitando tutti al sorriso quale viatico per lasciarsi alle spalle ogni sofferenza o preoccupazione e a percorrere la strada della positività nei confronti della vita che vale sempre la pena di viverla e affrontarla nonostante le inevitabili difficoltà che si incontreranno lungo il difficile ma intrigante percorso.