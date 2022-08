Reggio Calabria – Continua l’estate a Roccella Jonica con un evento dedicato al cibo

La cornice del Porto delle Grazie è sicuramente tra le più belle, tranquille e suggestive dell’intera fascia ionica reggina. Giovedì 18 agosto si trasformerà anche in uno splendido scenario dedicato al cibo locale grazie al TAGLIERE DAY, una speciale serata dedicata al buon cibo locale accompagnato dalla buona birra e dalla musica live.

“Abbiamo pensato a tutto per poter garantire una splendida serata al Porto delle Grazie. Roccella Jonica è ormai l’indiscussa protagonista dell’estate calabrese, tra concerti, spettacoli e divertimento. Il TagliereDay vuole essere un ulteriore momento di aggregazione e divertimento, all’insegna del buon cibo. Vi aspettiamo numerosi e soprattutto pronti a mangiare e cantare con noi”. Queste le parole di Francesco Meduri che con il chiosco Porto Amphisya, all’interno del Porto delle Grazie, sta intrattenendo tutte le sere tanti curiosi e turisti.

La serata del 18 agosto sarà anche animata anche dalla presenza della Max Power, cover band degli 883, che dalle 21 in poi farà cantare sulle note di tante famose canzoni di Max Pezzali e del suo famoso gruppo. Uno spettacolo coinvolgente e che sicuramente avrà un pubblico pronto a cogliere ogni nota delle storiche canzoni, accompagnando il gruppo in questo percorso.

Musica, cibo, location da favola, tranquillità e altro ancora, questi gli ingredienti del TagliereDay, un appuntamento targato quindi Porto Amphisya. Tutto questo in attesa di una mega spaghettata gratuita di mezzanotte che verrà annunciata nelle prossime ore e che promette di riempire il Porto delle Grazie di tanti curiosi e soprattutto di snodarsi per oltre 50 metri.