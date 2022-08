Reggio Calabria – Concluso a Taurianova il Concorso d’Arte Madonnara

Lo scorso 8 Agosto si è conclusa a Taurianova la 7° edizione del Concorso d’Arte Madonnara, quest’anno dedicata al 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace. I madonnari sono artisti che sono soliti disegnare per strada immagini sacre, principalmente di madonne. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Amici del Palco e diretta dal maestro madonnaro Gennaro Troia.

Hanno partecipato oltre 50 artisti tra questi molti già affermati a livello nazionale e internazionale. A rendere omaggio all’evento anche l’Assessore alla Gentilezza locale Angela Crea che per l’occasione ha voluto donare a tutti gli artisti partecipanti un gessetto di colore viola. Infatti il viola ben identifica la gentilezza in quanto nasce dall’unione del rosso e del blu che rispettivamente simboleggiano la concretezza e la profondità.

A questo proposito l’Assessore Crea riconosce:”il significato del viola ben si addice al messaggio trasmesso attraverso questa manifestazione che con l’arte esprime la concretezza, mentre le immagini sacre che vengono ritratte trasmettono la profondità -aggiunge – I Madonnari sono dotati di un profondo senso d umanità, sensibilità, spirito di sacrificio, altruismo che in occasione del concorso dei madonnari rappresenta L’Essere Gentile che la città di Taurianova oggi riconosce pubblicamente”. Un dono apprezzato dagli stessi madonnari, come riconosce Giorgio Cannizzo di 11 anni, il più giovane tra gli artisti partecipanti, che del proprio gessetto ne ha fatto un bell’uso:”Ho impiegato il colore viola perché dà eleganza e trasmette profondità. L’ho usato per abbellire i vestiti”.

Giorgio ha maturato queste capacità artistiche grazie al bell’esempio del papà, anche lui madonnaro. Ora il dono del gessetto viola agli artisti è divenuta una buona pratica di gentilezza. L’Assessore Crea l’ha condivisa nell’archivio online dedicato, nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, affinché possa essere riproposta in tutta Italia, con l’auspico che contribuisca a far sì che la gentilezza diventi un’abitudine sociale diffusa.