Reggio Calabria – Concerto Jazz al teatro Manfroce di Palmi

En plein di emozioni, nella serata di ieri, al teatro Manfroce di Palmi che, fresco di riapertura, ha ospitato l’esibizione del duo jazz composto dall’italiano di origini calabresi Nicola Sergio al pianoforte, e dal coreano Youjin Ko al flauto, patrocinata dal Kiwanis Club Palmi – Piana di Gioia Tauro.

Nicola Sergio, pianista e compositore di Galatro (RC), vive stabilmente da molti anni a Parigi, ove colleziona consensi di pubblico e di critica con esibizioni da solista ed insieme al trio composto da Mauro Gargano, Cristophe Marguet e Jean-Charles Richard, vantando collaborazioni con sassofonisti del calibro di Javier Girotto e Michael Rosen.

Il pianista, che rappresenta uno degli esponenti di spicco dell’attuale panorama jazz nazionale ed internazionale, ha offerto al pubblico presente ieri in sala un saggio della propria espressione musicale, all’insegna della sensibilità e della condivisione del suo delicato, struggente e creativo mondo interiore, eseguendo pezzi di sua composizione e personali rielaborazioni di brani dei principali artisti dei nostri tempi, in parte contenuti nel suo ultimo album “Flamant Roses”.

Il risultato della serata, presentata da Emmanuele Saccà, è stata una esibizione sofisticata, non priva di momenti di interazione dell’artista con il suo pubblico che, dando prova di grande partecipazione emotiva, lo avrà per certo convinto a far presto di nuovo visita alla sua terra d’origine.