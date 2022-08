Reggio Calabria – Castorina: “Decretare stato di emergenza, non solo maltempo ma un fiume di rifiuti inonda la città”

“Il maltempo di queste ore ha arrecato evidenti danni in tutto il territorio reggino e le immagini che ci vengono trasmesse dall’area dello stretto e da interi quartieri di Reggio città ci inducono a ritenere urgente e prioritario decretare lo Stato di Emergenza e chiedere l’aiuto ed il sostegno di tutti gli enti locali necessario per fare fronte non solo ai danni del maltempo ma al fiume di rifiuti che inonda gran parte della città da Archi a Pellaro” – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale del Gruppo Pd a Palazzo San Giorgio.

“La solidarietà e le riflessioni di parlamentari ed aspiranti tali non servono proprio a nulla dichiara Castorina serve agire in fretta per risolvere le criticità esistenti evitando che il problema si ripeta.

Oggi, conclude Castorina, servono risposte,azioni e risorse ,serve lavorare tutti in supporto dei nostri Sindaci per fare fronte all’emergenza”.