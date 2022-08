Reggio Calabria – Avvio delle giornate Iter Vitis

Prende avvio la prima edizione delle “Giornate Iter Vitis” dalla Valle degli Armeni ai terrazzamenti della Costa Viola, dopo la conferenza stampa di presentazione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e il successo del concerto inaugurale a cura del Conservatorio F. Cilea tenutosi sabato 20 agosto presso la Scalinata Monumentale di Via Giudecca.

Soggetti promotori dell’iniziativa, l’UNESCO MedLab in partenariato con la Federazione Europea Iter Vitis e le amministrazioni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Staiti e Bagnara Calabra, primi Comuni calabresi ad aderire all’Itinerario Culturale della Vite e del Vino “Iter Vitis — Les Chemins de la Vigne”, certificato dal Consiglio d’Europa. Partner del progetto a Bagnara Calabra anche il Club per l’UNESCO Campo Calabro, Costa Viola, Aspromonte.

Il programma dedica una giornata ad ogni comune partecipante; prime due tappe delle sei in programma, Ferruzzano (sabato 27 agosto) e Bruzzano Zeffirio (domenica 28 agosto). A seguire, Staiti e Brancaleone (3-4 settembre), con la giornata conclusiva di Bagnara Calabra (18 settembre).

“Obiettivo dell’Itinerario, valorizzare i territori attraverso la promozione del patrimonio, a partire dai vitigni storici, e di nuove forme di turismo culturale sostenibile, rivolte soprattutto ai giovani, che rinnova e migliora l’offerta enoturistica del paesaggio rurale europeo. La prima edizione delle “Giornate di Iter Vitis” costituisce un format innovativo per valorizzare il territorio della Valle degli Armeni e della Costa Viola, grazie ad una serie di eventi uniti dal filo conduttore della produzione vitivinicola” – hanno dichiarato Francesco Calabrò (Responsabile Scientifico UNESCO MedLab, UNIRC) e Roberta Alberotanza (Responsabile Sezione Itinerari Culturali – UNESCO MedLab, UNIRC).

Prima tappa a Ferruzzano, sabato 27 agosto 2022, con un ricco programma di attività ed eventi a cura del Comitato “Io ci Provo” e della ProLoco, dall’apposizione della targa Iter Vitis presso la sede Comunale, all’apertura straordinaria del Museo del Vino di Bianco, alle visite guidate alle Cantine Maisano (Azienda Vitivinicola Partner), al Bosco di Rudina e agli antichi palmenti condotte dall’Associazione Rudina, e alla Casa Museo Zephiros dello scultore Domenico Carteri. Al termine della giornata il recital del musicista Gianni Favasuli con la partecipazione di poeti e attori del territorio.

Seguirà la seconda tappa di domenica 28 agosto 2022 a Bruzzano Zeffirio, un affascinante percorso alla scoperta della trasformazione dell’uva con le visite guidate al Museo del Vino di Bianco, alle Cantine Ceratti (Azienda Vitivinicola Partner) e al Campo di Conservazione Kepos del Prof. Orlando Sculli (Custode della biodiversità), un giardino delle meraviglie dalle piante rare e dimenticate e varietà a rischio di estinzione. Momento particolarmente significativo l’apposizione della targa Iter Vitis presso la sede Comunale, seguito dalla visita guidata a Rocca degli Armeni a cura della Pro Loco e da uno spettacolo serale di musicale tradizionale.

Le giornate saranno accompagnate da pranzi tipici in partenariato con le strutture ristorative locali e da una degustazione serale in piazza di vini in abbinamento alle produzioni enogastronomiche locali in sinergia con la FISAR di Reggio Calabria e l’IIS Euclide di Bova Marina (partners dell’iniziativa).

“Per questa prima edizione il programma delle giornate è stato pensato per i residenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per accrescere la loro consapevolezza sul patrimonio culturale esistente e creare quella necessaria cooperazione e sinergia per la sua valorizzazione, ai fini della costruzione di un sistema locale di offerta turistico-culturale che sia attrattivo intanto per i turisti di prossimità, ma che in prospettiva possa attirare visitatori da altre destinazioni durante tutto l’anno” – hanno dichiarato Giuseppina Sculli (Comitato Comunale Ferruzzano ”Io ci provo”) e Giuseppe Cuzzola (Sindaco Comune di Bruzzano Zeffirio).

