Reggio Calabria – Al via “Scilla Buskers. Emozioni libere”

Al via “Scilla Buskers. Emozioni libere”, la prima edizione del Festival di artisti di strada a Scilla con spettacoli di giocoleria, clowneria, fuoco e musica.

La manifestazione di tre giorni, organizzata dall’associazione Promo a Sud con la direzione artistica di Antonio Paladino, si rivolge principalmente ai più piccoli e alle loro famiglie. Un’occasione per vivere l’estate divertendosi con l’arte e l’immaginazione che soltanto uno spettacolo pensato per la strada e le piazze fra la gente può dare.

Si comincia mercoledì 17 agosto alle 22 sul lungomare di Scilla con una seconda replica alle 23, il 18 invece l’appuntamento alle 21,30 è in piazza Favazzina (frazione di Scilla) per tornare il 19 sul lungomare di Scilla con il doppio appuntamento delle 22 e delle 23. Il Festival, organizzato con il sostegno del Comune di Scilla, vede protagonisti artisti calabresi, siciliani e aquilani. Dalla musica di Gabriele Laponte, di Valentina Imbalzano e German Riccardo alla giocoleria di Monsieur Barnaba, dalla clownerie di Sara Gagliarducci e Valentina Nibid agli spettacoli di fuoco del The best show di Catanzaro.