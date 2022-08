Reggio Calabria – Ad Ecolandia spettacolo di danza con il fuoco con Giuliana Randazzo

SPETTACOLO di DANZA con il FUOCO “SCIÀRA” con Giuliana Randazzo

La magia della luce, i giochi e le danze incanteranno grandi e piccini!!!!

Uno spettacolo di danza con il fuoco dal titolo “Sciàra”, di e con Giuliana Randazzo, è ispirato alla terra siciliana, simbolo del ciclo vitale e di rinascita.

Si tratta di uno show dal forte impatto, in cui vengono coniugate tecnica ed espressività, caratterizzato da una componente introspettiva e mistica, in cui passione, emozione e magia sono accentuate dal fluido rapporto tra la danza e le fiamme, oltre che dalla varietà musicale, dalla musica in lingua siciliana ai suoni della musica elettronica.

Giuliana Randazzo, nata alle pendici del vulcano, inizia a danzare e ad avere influenze artistiche sin da bambina.

Entra prestissimo nel mondo dello spettacolo approfondendo lo studio del modern del latin jazz e delle danze caraibiche, tra varie esperienze in diverse compagnie, collaborando in particolare con la M° Alessandra Libra.

Dal 2008 al 2018 collabora con varie compagnie in giro per l’Italia, si tuffa a capofitto nel mondo delle arti circensi e dell’arte di strada, e a tutt’ oggi vi lavora assiduamente sviluppando una ricerca personale in continua evoluzione.

Suoi punti di forza sono la danza con il fuoco e la danza aerea al tessuto e al cerchio. La sua curiosità si estende in ogni ramo dell’arte.

Laureata in architettura è amante della pittura, della musica, del costume, della scultura…Riversa questo mix di interessi nella sua ricerca tra Flow Art, Circo, fuoco e danze a mezz’aria.

Da brava figlia di un vulcano in continua attività, nel 2018 in seguito alla nascita dello spettacolo “Luna Rossa” comincia un nuovo scoppiettante progetto insieme a Lucignolo il fuoco con il quale fonderà Bamboom Art Studio.

Attiva in numerosi e importanti festival italiani, collabora con vari artisti e partecipa ad alcune importanti eventi come performer: Festa del Fuoco di Stromboli, Artemisia Fire Gathering in Basilicata, Raduno Mediterraneo Jazz Manouche, Pamali Festival in Veneto, Festa dell’Architetto città di Catania, per citarne alcuni.

Dal 2020 ad oggi porta in scena vari spettacoli, e si dedica soprattutto alla creazione di “Sciàra” spettacolo di danza con il fuoco, dal forte significato simbolico, oggi suo spettacolo di punta.

Dai un’occhiata al programma:

ore 19.00 APERTURA PARCO E SERVIZI LUDICI

ore 20.00 all’interno del Forte, proiezioni architetturali video mapping sui Bronzi di Riace per l’anniversario del loro ritrovamento (16 agosto 1972) – a cura di Goboservice

ore 21.00 CLOU – spettacolo di danza con il fuoco “SCIÀRA”

APERITIVO all’E-chiosco su prenotazione al 3347507498

ore 23.00 chiusura Parco

Prima e dopo lo spettacolo goditi la permanenza al Parco!! Una serata speciale, ti aspettiamo!!