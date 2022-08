Reggio Calabria – A Mosorrofa parte rEstate in Strada: fotografia, musica, arte di strada, dibattito

Ricco e interessante il programma di rEstate in Strada per oggi 27 agosto a Mosorrofa.

Appuntamento in piazza Chiesa alle ore 18.00 per l’inaugurazione della mostra fotografica ‘spremunti di Fabio Itri. La montagna reggina è percepita per motivi storico-geografici come una terra marginale, maledettamente ricca di contraddizioni; la medesima marginalità che, in parte, ha contribuito alla sua narrazione per stereotipi. In realtà l’Aspromonte è una storia di fatica e resistenza, come ben raccontano le immagini di questa selezione.

Fabio Itri, reggino, ha pubblicato le sue foto su Le Monde, National Geographic, Der Spiegel, L’Espresso, Internazionale, solo per citare alcune delle collaborazioni più significative. Una mostra, dunque, imperdibile, che si snoderà per le strade della vecchia Mosorrofa.

Alle ore 18.45 è la volta dei Pagliacci Clandestini, con la loro straordinaria arte di strada.

Alle ore 19.30 avrà inizio il dibattito su “risorse e criticità delle aree interne” con il Prof. Domenico Minuto, Alfonso Picone Chiodo, Cecilia Vigilanti e Germana Chemi di Senza Spine e Valeria Ileana Siciliano per Koramare. Un parterre di alto livello per conoscere la storia, la cultura e le tradizioni del nostro territorio e confrontarsi a partire dalle esperienze di imprenditoria che valorizzano questi aspetti.

Alle ore 22.00 si ballerà con dj set a cura di DJ Ganjoe.

La Strada è contenta di aver messo insieme un programma così intenso e di livello e invita tutta la cittadinanza a partecipare. Sarà un modo anche per riscoprire il bel borgo di Mosorrofa, la sua gente accogliente, l’aria fresca, per una serata differente, culturale, divertente, lontano dalla calura e dalla ressa del centro città.