Reggio Calabria – A Gallico ritorna la festa dei tre quartieri

Nei giorni 26 e 27 Agosto 2022, si è in programma, a Gallico Superiore in Via Anita Garibaldi traversa troncovito, la XIX^ edizione della festa dei Tre Quartieri e l’assegnazione della XIV^ Edizione del premio Gallico. Evento patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana, dal Comune di Reggio Calabria, dalla deputazione Storia Patria per la Calabria e in collaborazione con il centro studi Colocrisi.

Tale manifestazione denominata anche “Gallico omaggia i Bronzi”, vuole ricordare anche il 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace.

Il programma prevede per giorno 26 Agosto alle ore 18,00 la Santa Messa celebrata da Fra Natale Fiumanò, a seguire la cerimonia di attribuzione del Premio Gallico 2022.

Quest’anno la commissione presieduta da Pasqualino Fiumanò assegna il Premio Gallico 2022 alle seguenti personalità:

1 – Reitano trasporti – Per le qualità imprenditoriali dei titolati gallicesi che dal nulla hanno

creato, con enormi sacrifici, una importantissima azienda del settore legata al nostro territorio, favorendo l’occupazione con la creazione di posti di lavoro, dando sempre esempio di correttezza onestà e umanità.

2 – Dott. Enzo Amodeo – Apprezzato cardiologo, è riuscito attraverso il suo impegno e le sue competenze, messe al servizio dei malati, a conquistare la fiducia della gente.

3 – Stefano Iorfida – (presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos). Per il pluridecennale impegno nell’organizzazione e promozione di iniziative culturali.

4 – Dott.sa Rita Bonfiglio – Biologo e Dottore di Ricerca in Biotecnologie e Medicina Traslazionale. Docente, divulgatore scientifico e rappresentante di importanti Organismi nazionali e internazionali.

Premio “Speciale Gallico” alla memoria del notaio Gregorio Gangemi:

1 – All’alunna Lavinia Malara della classe 3/B della scuola secondaria di I° grado “U. Boccioni” di Gallico – Per essersi distinta per il comportamento, l’impegno e lo studio.

2 – Allo studente Gabriele Coppola della classe 5/D del liceo artistico Preti/Frangipane di Reggio Calabria, indirizzo “Scultura” – per aver conseguito la maturità con il massimo punteggio.

Conclude la serata il gruppo musicale “Cortile dei Quinti” con intervento del noto cabarettista Pietro Procopio.

Giorno 27 Agosto alle ore 18,00 corteo storico a cura dell’Associazione Culturale “Trischine” di Taverna /CZ) con partenza dal Parco della Mondialità e percorrendo la Via Anita Garibaldi fino al torrente “Scaccioti”, a conclusione della sfilata spettacolo di sbandieratori, danze e giochi medioevali presso la traversa Troncovito.

A seguire spettacolo musicale con il gruppo MAX POWER – 883 –