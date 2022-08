Reggio Calabria – A Bova Marina domani lo spettacolo “Voci di Sirene” con Marinella Rodà

Proseguono gli eventi artistici del progetto “Odissea. Racconti di un viaggio nella Calabria greca” inseriti all’interno dell’Estate Bovese e finalizzati alla promozione e valorizzazione della Biblioteca comunale “Pietro Timpano” attraverso percorsi innovativi legati al territorio e al coinvolgimento degli artisti calabresi.

Poeti, attori,cantastorie, artisti di strada e musicisti hanno animato e allietato attraverso performance uniche e originali, le calde serate estive di Bova Marina, regalando al numeroso pubblico presente momenti culturali e di riscoperta del territorio attraverso storie, leggende e sonorità della tradizione.

L’iniziativa, partita lo scorso 11 agosto, è promossa dal Comune di Bova Marina con il sostegno della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei beni culturali – annualità 2020 -pac2007/2013” e la collaborazione con numerosi enti associativi del territorio.

Il prossimo spettacolo artistico “Voci di Sirene” andrà in scena il 23 agosto presso la Biblioteca Comunale “Pietro Timpano” a Bova Marina, ore 21.30. Uno spettacolo suggestivo che fonde la musica al teatro: “nel teatro canzone” il testo e la musica, la luce contribuiscono ad allargare la tensione emotiva strutturandosi in una rappresentazione che lega la canzone all’approccio dialogico con lo spettatore.

La narrazione mitologica di “Voci” che ci raccontano le origini antichissime della nascita della Calabria, di Rhegion, di Scilla confuse tra mitologia, storia e leggenda. Il tutto narrato sapientemente dall’attrice cantante Marinella Rodà e dai suoi “marinai” che ci accompagnano con la loro arte lungo tutto il racconto: Giuseppe Spanò (percussioni), Andrea Noce (Piano e Chitarra), Salvatore Gullace (Chitarra e Bouzouki).

Il progetto proseguirà fino al 30 settembre, con l’attivazione di numerosi laboratori e corsi tematici sul teatro comico e teatro danza, sugli strumenti musicali antichi, sull’ambiente, sulla street art e sulla lettura animata.

Inoltre, il programma si completerà con diversi incontri culturali e letterari ritenuti da conosciuti autori calabresi.

Per scoprire il programma è possibile seguire la pagina facebook: Odissea.