Lavori in corso sulla viabilità della Piana di Gioia Tauro

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del piano viabile delle Strade provinciali della Città metropolitana SP 58, 59 e 4. Si tratta di arterie particolarmente frequentate dai cittadini del comprensorio che abbraccia le comunità di Laureana di Borrello, Candidoni, Taurianova, Maropati e Feroleto della Chiesa e dunque ad alta intensità di traffico veicolare.

I lavori, che hanno interessato anche le attività di pulizia della sede stradale, stesa di bitume e segnaletica orizzontale, hanno riguardato nello specifico la SP 57 Ponte Barbassano – Bivio Arceri – bivio Misuri (innesto SP 4 Serrata), la SP 59 Ponte Barbassano (innesto SP Comparni – S. Giovanni fino al confine) e la SP 4 (innesto SP 44 ed il km 19).

“Si tratta di interventi molto attesi dagli abitanti e di fondamentale importanza sul fronte della sicurezza della viabilità all’interno del nostro territorio”, afferma il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace che ha seguito da vicino gli iter di queste opere anche nella sua veste di consigliere delegato alla Viabilità e Mobilità.

“Il percorso dell’Ente e di questa amministrazione, dunque, va avanti con grande decisione su questo importantissimo asset strategico – prosegue Versace – che ci consente di restituire connessioni più funzionali, moderne e sicure alle comunità e all’intero tessuto economico e produttivo locale. Quello su cui stiamo lavorando, lungo il sentiero delle linee di mandato tracciate dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, è un obiettivo molto preciso, ovvero far uscire i territori dall’isolamento e rendere sempre più efficiente il sistema di viabilità metropolitano. È un’azione ad ampio raggio che sta vedendo l’amministrazione impegnata, di concerto con gli uffici del Settore che ringrazio per l’attento lavoro che stanno svolgendo, nel quadro di una strategia che punta ad abbracciare tutte quelle opere che negli anni hanno accumulato ritardi e inefficienze, causando incidenti e disagi ai cittadini. Procedendo in questa direzione – conclude l’inquilino di Palazzo “Corrado Alvaro” – nei prossimi giorni avvieremo altri importanti cantieri nel comprensorio di Feroleto”.