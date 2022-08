Il professore reggino Neri nuovo Direttore Scientifico dell’IRCCS

Il prof. Antonino Neri è il nuovo Direttore Scientifico dell’IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere in Tecnologie Avanzate e Modelli assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia.

Nato a Reggio Calabria, il professore Neri ha svolto il proprio percorso di carriera all’Università di Milano, dove si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981. Ha conseguito una prima specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio nel 1984, una seconda in Genetica Medica nel 2001, e ha ottenuto un dottorato di ricerca in Ematologia sperimentale nel 1990.

È professore associato in Malattie del Sangue e degli Organi Ematopoietici dal 2007 e dal 2014 è responsabile dell’Unità Operativa Semplice “Laboratorio e Ricerca” della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’identificazione e la caratterizzazione di lesioni genetiche in neoplasie ematologiche.

“Sono entusiasta di iniziare a lavorare a Reggio Emilia – dichiara il prof Neri – Ho già avuto modo di conoscere ed apprezzare clinici, ricercatori e personale dei servizi della ricerca e credo che ci siano tutte le basi per crescere. Le sfide che ci attendono non sono semplici e dovremo lavorare insieme per vincerle”.

A dare il benvenuto, in rappresentanza della direzione aziendale e di tutti i professionisti, è il Direttore generale Cristina Marchesi che dichiara: “Esprimo soddisfazione per la nomina di Antonino Neri in questo ruolo, sono certa che il suo elevato profilo professionale potrà contribuire significativamente alla crescita dell’IRCCS reggiano e dell’azienda sanitaria tutta”.

Il Direttore Scientifico ha il ruolo di promuovere e coordinare l’attività di ricerca dell’Istituto, gestendo le risorse assegnate in coerenza con la programmazione nazionale e regionale e in attuazione del Piano Pluriennale strategico aziendale. La nomina avviene da parte del Ministro della Salute, sentito il presidente della regione di competenza. L’incarico ha durata quinquennale.