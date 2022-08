I migliorati del mondo contro il Jova beach party

di Ercole Macrì – Un Jova Beach Party supergalattico ha confermato, se ce ne fosse ancora bisogno, la sacralità di quelle Caretta Caretta che entrano da Gibilterra depongono le uova e se ne ritornano nell’oceano del Titanic puntuali, con la stessa sindrome ansiosa di un tram padano. Dopo il passaggio del pirata festaiolo dalla spiaggeria più sexy della Locride, infatti, nelle gerarchie divine della fauna e della flora calabrese le Carette Carette mantengono la posizione più elevata, più elevata perfino delle vacche intoccabili dello Zomaro, dei lupi della Sila e dei pini Loricati calabro lucani. Guai a chi le tocca, giurano e minacciano i limonatori di foglie, gli abbracciatori di alberi, gli adepti del Fatto Quotidiano, le sette dei crudisti.

Si racconta che dinanzi a tale disparità di trattamento, un’ antica stirpe di spada dello Stretto, scortata da tonni rossi della Saracena, gamberi ovati dell’Ammendolara e Aragoste di Santa Caterina dello Jonio, si è recata all’ufficio reclami della tonnara di Palmi per avere gli stessi privilegi e le stesse attenzioni delle tartarughe immacolate.

Racconti di marinai a parte, è dai tempi di Vamos a la Playa con lo shampo che, tra Acitrezza e Punta Stilo, non si registra un accanimento di tale portata contro un evento. Mai vista una roba del genere, neppure contro le reti illegali piazzate ogni cento passi, né per lo strascico h24, per lo sterminio di meduse innocue lapidate da canaglie ignoranti, per i fuochi pirotecnici ammazza randagi abbandonati sul ciglio della strada da bastardi di razza, per venti anni di super mare cross nell’identico punto dove si è svolta la festa del pirata dei pirati, sito storicamente individuato dalla gentaglia anche come deposito abusivo di rifiuti ingombranti. Nulla di così strumentale è stato mai registrato.

A Siderno, dove vivo, mentre ruspe apri pista per macchine e smog e umanoidi in tuta fluorescente e visiera, armati di tagliaerbe dell’ultimo tipo, distruggevano capolavori della vegetazione costiera, meravigliosi Cardi di San Giovanni (foto) e organismi vegetali così rari da essere iscritti nelle liste rosse di regioni civili come la Puglia, gli stessi sidernesi che da capodanno postano veleno anti Jova, stavano al trucco e al parrucco per prepararsi bene e mostrarsi meglio contro la più grande festa estiva che la storia nazionale conosca.

Una farsa tragicomica ammantata di mieloso narcisismo ambientalista e strapaesano che vede protagonista una congiura di cretini aizzati da soliti quattro miglioratori del mondo con lo sterzo.

Ercole Macrì