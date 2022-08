Gruppo PD Consiglio Regionale, Dissesto idrogeologico: “Agire prima per non disperarsi dopo”

“La natura fa il suo corso e noi non possiamo continuare a rincorrere le emergenze senza avere una prospettiva di medio e lungo termine. Le alluvioni di Scilla e Palmi confermano drammaticamente quanto ci sia bisogno di garantire un costante ed efficace monitoraggio del territorio, unitamente agli interventi ordinari e straordinari di puntuale manutenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Da tempo, il gruppo PD ha illustrato un organico progetto normativo, denominato “TerraFerma”, che va esattamente in questa direzione. Da tempo, viene sistematicamente ignorato. Noi insistiamo affinché chi è alla guida della Regione ne recepisca i punti-chiave per la salvaguardia dei territori e per garantire la necessaria presenza umana nelle aree interne prima che tutto scenda a valle”.

È quanto dichiarano i componenti del PD in Consiglio regionale, Bevacqua, Alecci, Iacucci, Irto e Mammoliti, in una nota congiunta che così prosegue: “La verità è che nessuno provvede più alla cura del territorio. La verità è che non si può agire sempre e soltanto a seguito del danno avvenuto: bisogna operare un vero e proprio cambio di paradigma, un mutamento di approccio culturale e civile verso la biosfera e l’ecosistema unitariamente compresi e mutuamente correlati. Non può esserci alcuno sviluppo possibile senza misure strutturali che incidano sulla fragilità della nostra terra”. “Altrimenti – conclude la nota – non potremo fare altro che piangere le frane, gli smottamenti e i danni, in attesa della prossima disgrazia”.