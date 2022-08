Grande successo per il “Pizza Summer Festival 2022”, evento nato dall’idea del Team “Fata Morgana”, un gruppo di imprenditori reggini del settore, formato da Carmen Cannizzaro (“Da Gennaro”), Christian Corigliano (“Napoli e Napoli”), Angelo El Bayad (“La Mediterranea”) e Maurizio Polimeni (“Maunì), che, in questa sua prima edizione, ha incontrato il grande favore del pubblico.

La cornice del Parco Verde di Campo Calabro, reso disponibile, per l’occasione, dall’Amministrazione Comunale di Campo Calabro con in testa il Sindaco, dott. Sandro Repaci, si è rivelata location perfettamente all’altezza per ospitare la Manifestazione che, tra le pizze, proposte sia nelle versioni classiche cotte al forno a legna ed elettrico che nella versione fritta, e i dolci ha permesso a tutti i partecipanti di godere, grazie anche all’impeccabile organizzazione logistica ed alle attrezzature da lavoro messe a disposizione da Calandruccio 1960, di due serate estive all’insegna del gusto e del divertimento.

Non sono mancati momenti di intrattenimento puro, grazie alla conduzione di Marco Mauro, al “Pasquale Caprì Show”, lo spettacolo che il noto artista reggino porta avanti ormai da tempo con Benvenuto Marra, alle cantanti Francesca Presto e Martina Franco, al Rapper Crash King, al dj Giovanni Cotroneo e al grande spettacolo dei BlasKom Band, che ha infiammato la serata finale sulle note dei brani del celeberrimo rocker di Zocca. Grande attenzione anche per i più piccini, grazie alla presenza dei performers e artisti di GiocoleReggio.

“E’ stato un percorso intenso e impegnativo” dichiara Christian Corigliano, del gruppo organizzativo “non senza difficoltà, ma senz’altro una scommessa vinta. La grande risposta del pubblico è stata per noi la più grande vittoria e da questa edizione ne nascerà senz’altro un’altra, sulla quale inizieremo a lavorare già da domani, per ampliare l’offerta, coinvolgere altri colleghi e rendere questo evento un appuntamento sempre più importante.”