Da lunedì 8 agosto parte Aspromondo Face Festival

Un’esperienza di immersione naturale tra i profili montani e le suggestioni ancestrali del Parco Aspromonte, nella splendida cornice dell’Ex Vivaio Forestale Cucullaro, e tra i boschi di Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte.

10 opere permanenti per dar vita attraverso la bellezza al Bosco degli artisti.

Seconda edizione della residenza artistica presso l’ex vivaio Forestale di Cucullaro per riscoprire l’Aspromonte e realizzare insieme l’evoluzione del progetto di simbiosi tra arte, natura e uomo nel territorio di Santo Stefano in Aspromonte.

ASPROMONDO è il progetto di residenza artistica diretto da Paolo Genoese e nato in sinergia tra Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e FACE Festival.

L’estate 2022 è il momento adatto per proseguire l’evento pilota nato nel 2021, e rafforzare il legame tra arte e territorio montano. Le residenze artistiche sono luoghi che offrono ospitalità a tutti quegli artisti che desiderano dedicarsi o condividere un progetto. Si tratta di spazi creativi che danno agli artisti l’opportunità di entrare in contatto con esperienze, luoghi, culture e modi di fare arte differenti. Ciò permette loro di dedicarsi totalmente al proprio lavoro, sostenendone inoltre il processo creativo e il lavoro stesso. L’edizione 2021 ha confermato un nuovo interesse verso il luogo sede della residenza e una crescente curiosità del pubblico verso le attività svolte , come la realizzazione delle opere site specific sparse per il comprensorio di Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte.

Scopo principale di ASPROMONDO 2022 è produrre 10 opere artistiche per accrescere in modo esponenziale ogni attività proposta, raccontandola attraverso semplici ed utili strumenti, tra stupore ed immaginazione; strumenti che possano attivare immediatamente molta curiosità ed interazione da parte del pubblico oltre che l’opportunità di godere di un piccolo museo nel bosco, scoprendolo giorno dopo giorno.

L’idea generatrice del progetto è quella di ospitare, come di consueto, 10 ospiti provenienti dalle Accademie di Belle Arti italiane nonché artisti uniti da un comune obiettivo: realizzare in Aspromonte un museo a cielo aperto facilmente condivisibile, ed adatto alle esigenze di chi ama trascorrere il tempo in montagna:

Obiettivo comune è quello di incrementare gli utenti in visita in questo nuovo sentiero e costruire un nuovo luogo, puntando all’immediata ricaduta mediatica grazie al lavoro degli artisti.

Gli artisti partecipanti a questa edizione sono: LUIGI CITARRELLA • FRANCESCO SCIALÒ • MICHELE GIANGRANDE • MARCO LABATE • ALICE DI NANNA • FRANCESCA RUGGIERI • MARCO MOSE RANIERI • TONINO DENAMI • MARIATERESA OLIVA • DAVIDE SCIALÒ

PROGRAMMA

Da Lunedi 8 a Martedì 16 Agosto: ASPROMONDO-Face Festival, residenza artistica arte.natura 10 artisti in residenza presso l’ex vivaio forestale di Cucullaro

Sabato 13 Agosto ore 16:30 ASPROMONDO: Inaugurazione del -BOSCO DEGLI ARTISTI- presentazione delle opere realizzate durante la residenza. (imbocco bosco delle fate: viale dei Faggi n. 69 Gambarie)

Sabato 13 Agosto ore 19:00 ASPROMONDO: Davide Ambrogio

Concerto itinerante al tramonto

– punto di arrivo dello sklift: accesso da bosco delle fate: viale dei Faggi n. 69 Gambarie;

Direzione artistica : Paolo Giosuè Genoese

Direzione organizzativa : Iolanda Giorgia Foti