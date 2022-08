Coronavirus Calabria: 962 nuovi casi, +293 a Reggio e provincia

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.547.228 (+5.206).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 507.373 (+962) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.387 (63 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.316 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80.300 (79.938 guariti, 362 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50.866 (112 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92.591 (91.367 guariti, 1224 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2612 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2589 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47644 (47392 guariti, 252 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 9803 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9746 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 169515 (168688 guariti, 827 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1839 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1820 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42614 (42437 guariti, 177 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 250 nuovi soggetti positivi di cui 13 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica 408 nuovi soggetti positivi di cui 35 fuori regione.