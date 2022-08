Confcommercio: siglata la convenzione con il Comune di Reggio per Movibell, l’app dei commercianti reggini

un servizio che Confcommercio e Comune offrono ai cittadini, turisti ed aziende. Movibell diventa un mercato o una vetrina interattiva virtuale e, la cosa importante, è che grazie all’accordo con il Comune i cittadini ed i turisti avranno la possibilità con una unica app di sapere cosa succede in città, di conoscere gli eventi culturali assieme alle informazioni ed alle promozioni delle nostre aziende. Il nostro sforzo in questa fase – continua Labate – è creare rete, sinergie e Movibell, i cui costi nell’interesse dei nostri associati saranno sostenuti da Confcommercio, va esattamente nella direzione di costruire e rendere fruibile una infrastruttura tecnologica, implementabile ed adattabile alle esigenze degli operatori».

Un’iniziativa che il Comune di Reggio ha sposato da tempo. L’assessore alle attività produttive Angela Martino ha colto il potenziale di Movibell Confcommercio e, in questi mesi, ha lavorato con gli uffici comunali per meglio conoscere l’applicativo valutato positivamente e oggi, con la convenzione, condiviso formalmente dall’Amministrazione comunale. Per Angela Martino «grazie alla convenzione oggi sottoscritta, verrà attivato dall’Amministrazione comunale un canale Movibell gratuito, integrato con i canali Movibell utilizzati dai commercianti reggini. In questo modo i cittadini ed i turisti, semplicemente passeggiando in Città, potranno essere aggiornati in tempo reale e con un semplice click di un evento culturale alla Pinacoteca civica, del cartellone del Teatro Cilea, di un evento di particolare interesse per la città ricevendo sulla stessa app, al contempo, informazioni dai negozianti che operano nella zona di passaggio. È chiaro che Movibell è uno strumento che si aggiunge agli altri strumenti di informazione dell’Amministrazione già operativi e, come gli altri, va nella direzione di avvicinare l’amministrazione sempre più al territorio. Il tempo – continua Angela Martino – ci dirà se e come l’applicativo sarà realmente efficace e se saprà intercettare e soddisfare le esigenze degli operatori e della cittadinanza. Come amministrazione abbiamo ritenuto importante cogliere l’opportunità offertaci da Confcommercio e renderci parte attiva nella costruzione di uno strumento tecnologico che guarda al futuro, integrato pubblico/privato che ha come ulteriore vantaggio quello di essere implementabile in base alle esigenze e criticità riscontrate».

È il ceo di Movibell, Alberto Muritano, partner di Confcommercio nel progetto, a fornire i dettagli di un’applicazione che «nasce a Reggio ma è costruita per sbarcare in altre realtà territoriali. Essendo una software house reggina, è per noi un onore iniziare il percorso dalla nostra Città, potendo contare sulla partnership con Confcommercio e per potere settare e sviluppare ulteriormente l’app in base alle specifiche esigenze delle imprese rendendola così uno strumento realmente utile al territorio. Attraverso l’applicativo Movibell – continua Muritano – le informazioni di interesse economico, culturale, sociale, possono essere veicolate e dunque raggiungere gli utenti connessi in due modi: con la funzionalità Radar vengono visualizzate da tutte le persone che passano nel raggio di 200 mt. dal punto vendita, mentre con le notifiche push le “insertion” vengono condivise con tutti coloro che seguono il Canale, indipendentemente dalla loro posizione».

Presente al tavolo Sebastiano D’Agostino, responsabile Rete Civica del Comune di Reggio Calabria che ha contribuito all’esame degli aspetti tecnici dell’app per verificare la