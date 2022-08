Caos patrimonio edilizio, Ripepi: “la risoluzione approvata in Consiglio sia immediatamente esecutiva e garantisca subito il diritto alla casa ai reggini”

“Tanti anni sono passati ed il patrimonio edilizio del Comune di Reggio Calabria è sempre al palo. Tutto paralizzato e tantissime famiglie che non possono usufruire del sacrosanto diritto alla casa. La motivazione è banalmente semplice: l’Amministrazione ha deciso di non spendere i soldi vincolati e destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio comunale”, è quanto dichiara Massimo Ripepi, Segretario Provinciale di Italia al Centro per Reggio Calabria.

“Ho presentato – prosegue Ripepi – nell’ultimo Consiglio Comunale, un emendamento per spendere immediatamente queste somme e riattivare il moribondo settore che oggi più che mai necessita di urgenti interventi risolutivi.

I cittadini, specialmente i più deboli e bisognosi, non possono più attendere.

Ringrazio tutti i Consiglieri di maggioranza e di opposizione per aver approvato all’unanimità la risoluzione che stimola il settore a spendere immediatamente questi fondi vincolati.

Grazie all’approvazione dell’importante risoluzione ci auguriamo di poter verificare l’uso delle quote, provenienti dal patrimonio edilizio comunale che deve essere sempre programmatico e funzionale allo sviluppo del settore, e controllare l’intero iter relativo all’uso del denaro pubblico in questione.

I punti chiave dell’atto di raccomandazione, scaturito a seguito della discussione, evidenziano ulteriormente che sussiste un vincolo di destinazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei proventi delle case popolari secondo norma di legge e per le quali urge quantificarne l’ammontare.

E’ già in corso il costante monitoraggio da parte nostra, nella speranza di portare avanti la collaborazione trasparente con gli organi deputati. Dunque, a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale 2022-2024, auspichiamo un impegno immediato di questi proventi a favore della nostra edilizia pubblica”.

Ripepi è fermamente convinto che: “Non possiamo più lasciare indietro i nostri cittadini e noi, per primi, rendendo operativo presso la Commissione Controllo e Garanzia il focus sui servizi essenziali, altra iniziativa presa in carico, siamo pronti a confrontarci, ascoltare e dare risposte ai reggini, senza fare più retorica”.

“Vogliamo essere una riferimento istituzionale – conclude Ripepi – attraverso cui possa generarsi senso civico, interesse comune e servizio alla cittadinanza. I fatti concreti per il miglioramento della qualità della vita comune, devono rappresentare il vero baluardo della politica locale, grazie al supporto di tutti gli uffici e al desiderio di efficienza di tutta l’amministrazione comunale”.

Il Consigliere Massimo Ripepi