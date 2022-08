Bronzi, plauso a Metrocity arriva da dove non te lo aspetti

“I 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace sono un evento di valore internazionale eppure il governo non è

riuscito a valorizzarlo in modo adeguato nemmeno come anniversario

nazionale”.

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione Univerde e ex ministro.

“Per fortuna gli enti locali a

partire dalla città metropolitana e i cittadini e le associazioni

hanno rilanciato l’importanza di questi capolavori dell’arte e

testimoni della storia plurimillenaria della Magna Grecia. Riproporrò al prossimo governo un impegno serio per la

valorizzazione di tutta la Calabria come regione di Cultura e Natura partendo proprio da Reggio Calabria”.