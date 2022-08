Al via il progetto Odissea a Bova Marina

Al via il progetto “Odissea – Racconti di un viaggio nella Calabria greca”, esperienza culturale innovativa che, da oggi , si svilupperà nel comune di Bova Marina. La prima edizione, organizzata in un’articolata programmazione che propone spettacoli serali, laboratori, workshop, incontri letterari, performance artistiche, installazioni e mostre, è promossa dal Comune di Bova Marina e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’“avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei bbcc_annualita 2020 -pac 2007/2013”.

Da oggi e fino al prossimo 30 settembre, presso la Biblioteca “Pietro Timpano” di Bova Marina, con ingresso gratuito, si svolgeranno una serie di attività che mirano a creare all’interno dell’area Grecanica, un progetto a cadenza annuale che possa catalizzare le risorse artistiche nazionali e locali attraverso la circolazione e l’integrazione di linguaggi artistici e produzioni originali e inedite. Il progetto propone una contaminazione di arti e di saperi che coniuga l’aspetto dell’intrattenimento alla creatività e allo sviluppo culturale e turistico dei territori. Filo conduttore del progetto è la tematica del viaggio e del racconto attraverso varie forme di narrazione: viaggio nell’arte, viaggio nella storia, viaggio nel mito, viaggio nelle tradizioni ed infine viaggio come esperienza che genera memoria. I laboratori e le attività artistiche previste hanno infatti tutte come sfondo il tema del viaggio e del racconto come intento quello del recupero delle tradizioni locali per ricordare la storia e la memoria incisa nei luoghi.