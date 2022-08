L’associazione dei minatori del comune di Motta San Giovanni, è lieta comunicare che giorno 11 agosto p.v. organizzerà a Motta San Giovanni la 5° edizione della “Giornata del Minatore”.

Dopo il periodo di sosta forzato dovuto all’emergenza del Covid-19 l’associazione dei minatori riprende la programmazione di questo evento estivo che, insieme alla festa di Santa barbara che tradizionalmente viene organizzata il 4 dicembre ed altri eventi organizzati nel corso dell’anno, vuole essere una testimonianza concreta dell’impegno dell’associazione a mantenere viva nella comunità mottese ed oltre la memoria dei suoi minatori che con il loro sacrificio, anche talvolta della vita, hanno reso possibile lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità mottese.

Questo è il compito anche statutario dell’associazione che nel suo statuto all’articolo due ha scritto:

“Compito dell’associazione è di custodire, tutelare e promuovere, in qualunque modo venga ritenuto utile, il patrimonio valoriale dei minatori del Comune di Motta San Giovanni che ha costituito il fondamento della loro azione sia nel lavoro che nella vita sociale e familiare. Esso si è manifestato in concreti stili di vita improntati a valori di solidarietà umana, di condivisione, di altruismo, di abnegazione, di legalità, di giustizia, di amore per la propria famiglia e di amore per il proprio paese;”.