Versace e Brunetti al 157° anniversario dalla fondazione delle Capitanerie di Porto

“Le Capitanerie di Porto rappresentano un pilastro per la sicurezza del nostro Paese. Siamo qui per esprimere il nostro più sincero ringraziamento, a nome dell’intera comunità reggina, a questi angeli del mare che operano ogni giorno per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente marino”. E’ quanto affermano i sindaci facenti funzione della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, parlando quest’ oggi a margine della cerimonia tenutasi presso la Direzione Marittima di Reggio Calabria in occasione del 157° anno di vita del Corpo delle Capitanerie di Porto.

“Un ringraziamento sentito al Comandante di Reggio Calabria Giuseppe Sciarrone e ai suoi uomini per il grande lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della nostra comunità. Il mare costituisce una risorsa importantissima per la nostra città ed in questo senso va rispettato, tutelato e difeso. Reggio deve acquisire la consapevolezza di essere una città di mare, e non una città sul mare, con tutto ciò che ne consegue in termini di valorizzazione ambientale, ma anche di attività di tipo produttivo con le conseguenti ricadute occupazionali”. “Anche l’aumento dei flussi turistici – hanno concluso Versace e Brunetti – in particolare durante il periodo estivo, costituisce un elemento da tenere in considerazione per la nostra città. Ed in questo senso la collaborazione con la Capitaneria di Porto costituisce un valore aggiunto imprescindibile per la sicurezza delle attività marinare e per l’ambiente costiero”.