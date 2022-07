Truf­fa ai dan­ni del­l’U­nio­ne Eu­ro­pea. La Pro­cu­ra Eu­ro­pea e i Ca­ra­bi­nie­ri se­que­stra­no beni per 163 mila euro in pro­vin­cia di Reg­gio Ca­la­bria

Su ri­chie­sta del­la Pro­cu­ra Eu­ro­pea – Uf­fi­cio dei Pro­cu­ra­to­ri Eu­ro­pei de­le­ga­ti per Si­ci­lia e Ca­la­bria – con la qua­le è sta­to di­spo­sto il se­que­stro pre­ven­ti­vo, fi­na­liz­za­to alla con­fi­sca, di de­na­ro e beni im­mo­bi­li per 163 mila euro, pro­fit­to di rea­to, nei con­fron­ti di due co­niu­gi re­si­den­ti nel Reg­gi­no. Il prov­ve­di­men­to ha di­spo­sto an­che il se­que­stro di 39 ti­to­li di pa­ga­men­to (c.d. di­rit­ti al­l’a­iu­to) di ori­gi­ne de­lit­tuo­sa, di nor­ma as­se­gna­ti dal­l’A­GEA agli aven­ti di­rit­to in base agli et­ta­ri di ter­re­no agri­co­lo di­chia­ra­ti in con­du­zio­ne.

Se­con­do l’i­po­te­si ac­cu­sa­to­ria for­mu­la­ta dai PM del­la Pro­cu­ra Eu­ro­pea, gli in­da­ga­ti avreb­be­ro com­mes­so rei­te­ra­te con­dot­te il­le­ci­te vol­te al con­se­gui­men­to di ero­ga­zio­ni pub­bli­che nel set­to­re de­gli aiu­ti alle im­pre­se agri­co­le, con­ces­si nel­l’am­bi­to del­la Po­li­ti­ca Agri­co­la Co­mu­ne (PAC).

Il prov­ve­di­men­to sca­tu­ri­sce dal­le in­ve­sti­ga­zio­ni svol­te dal Re­par­to Ca­ra­bi­nie­ri Tu­te­la Agroa­li­men­ta­re di Mes­si­na, com­pe­ten­te per le re­gio­ni Si­ci­lia e Ca­la­bria, che han­no per­mes­so di ac­cer­ta­re la truf­fa ag­gra­va­ta fi­na­liz­za­ta a con­se­gui­re frau­do­len­te­men­te sia i “Ti­to­li di Pa­ga­men­to” (ne­ces­sa­ri per ac­ce­de­re al re­gi­me di Pa­ga­men­to Uni­co pre­vi­sto dal­la PAC) sia in­gen­ti con­tri­bu­ti pub­bli­ci de­sti­na­ti al set­to­re agri­co­lo ed ero­ga­ti dal­l’AR­CEA (Agen­zia del­la Re­gio­ne Ca­la­bria per le ero­ga­zio­ni in agri­col­tu­ra).

La truf­fa è sta­ta per­pe­tra­ta dai due co­niu­gi di­chia­ran­do in con­du­zio­ne fon­di agri­co­li di cui non ave­va­no al­cu­na le­git­ti­ma di­spo­ni­bi­li­tà poi­ché i re­la­ti­vi con­trat­ti di ac­qui­sto con pat­to di ri­ser­va­to do­mi­nio sti­pu­la­ti con l’I­SMEA (Isti­tu­to di Ser­vi­zi per il Mer­ca­to Agri­co­lo Ali­men­ta­re) era­no sta­ti suc­ces­si­va­men­te ri­sol­ti, uno per mo­ro­si­tà del­l’ac­qui­ren­te e l’al­tro a se­gui­to del­l’e­mis­sio­ne del­l’in­ter­dit­ti­va an­ti­ma­fia nei con­fron­ti del con­traen­te.

L’e­se­cu­zio­ne del­la mi­su­ra cau­te­la­re, che con­fer­ma l’at­ten­zio­ne del­la Pro­cu­ra Eu­ro­pea e dei Ca­ra­bi­nie­ri nel con­tra­sto alle si­ste­ma­ti­che con­dot­te frau­do­len­te po­ste in es­se­re con il fine di sot­trar­re in­gen­ti aiu­ti pub­bli­ci al set­to­re agri­co­lo, ol­tre ad in­ter­rom­pe­re l’at­ti­vi­tà de­lit­tuo­sa per­met­te di pre­ser­va­re – ai fini del­la con­fi­sca – som­me di de­na­ro e beni im­mo­bi­li (fab­bri­ca­ti e ter­re­ni) per un va­lo­re com­ples­si­vo pari agli im­por­ti per­ce­pi­ti frau­do­len­te­men­te da­gli in­da­ga­ti in spre­gio alle nor­ma­ti­ve ed in dan­no dei tan­tis­si­mi im­pren­di­to­ri one­sti.