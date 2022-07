Siglata l’intesa tra Confcommercio Reggio Calabria e Ismed

L’amministratore di Ismed Francesca Chirico è sicura dell’impatto importante dell’intesa. “La partnership con Confcommercio – dichiara Francesca Chirico – e l’istituzione di uno Sportello fisico presso l’Associazione dei Commercianti è motivo di soddisfazione e rappresenta un’opportunità per le imprese reggine. Il progetto prevede il supporto nella procedura di mediazione con i nostri mediatori ma, di uguale importanza, sarà la collaborazione anche sotto il profilo formativo e culturale. In ambito commerciale – continua Francesca Chirico – una lite tra aziende o tra privati e aziende spesso può costare cara in termini di tempo e denaro. È un piacere che Confcommercio condivida e promuova il valore della mediazione come strada per ricercare, con l’assistenza del mediatore, un accordo amichevole e soddisfacente per le parti, preservando l’investimento economico e la stabilità degli accordi commerciali reciproci”.

Lo Sportello di mediazione di Confcommercio, strutturato grazie al contributo del direttore di Confcommercio avv. Fabio Giubilo e dell’avv. Alessandra Callea socia Ismed, sarà operativo tutti i giorni dalle 10 alle 17 presso la sede di Via Zecca o presso la sede Ismed in Via Tommaso Campanella. Negli ambiti operativi di Confcommercio oggi la mediazione è obbligatoria in materie come l’affitto d’azienda, i contratti bancari, assicurativi e finanziari, condominio, locazione ma, per l’esperienza maturata negli ultimi mesi, ricorrervi anche per le materie non obbligatorie per legge diventa sempre più conveniente ed efficace.