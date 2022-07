Reggio Calabria – Torna “Ygeia la salute in piazza”, Corazza: “Questi incontri formano, informano e tutelano il paziente”

di Grazia Candido – “Ygeia la salute in piazza”, tre giorni dedicati alla dermatologia, alla salute e alla nutrizione. Dopo il successo dell’anno scorso, torna il 19, 20 e 21 Luglio a Roccella Jonica, l’atteso appuntamento presso Largo Colonne Rita Levi Montalcini per sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche inerenti al mondo della sanità.

Durante la tre giorni, si alterneranno specialisti e medici del settore protagonisti di talk e dibattiti, moderati dal giornalista Raffaele Mortelliti.

Tra gli ospiti anche il presidente dell’associazione Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) Valeria Corazza che approfondirà il tema “Psoriasi e alimentazione”.

Insieme alla dottoressa cerchiamo di capire quali sono i cibi da evitare per non aumentare il disagio della patologia.

L’Apiafco è molto attenta alle patologie dermatologiche e proprio di recente, avete pubblicato riviste sull’alimentazione e la dieta da seguire per chi soffre di Psoriasi. Utili guide che sfatano le informazioni sbagliate che troviamo su Internet o consigliate da “finti guaritori”.

“L’alimentazione è uno dei fattori che incidono sull’accrescimento, sullo sviluppo fisico e mentale, sulla nostra vita. La medicina è andata avanti tantissimo ma ci si ritrova spesso, a quel nutritissimo numero di guru che si inventano regimi alimentari più o meno rigidi in grado di guarire ogni malattia. Ma non è così. Le nostre riviste da un lato si occupano dell’alimentazione, del cibo, di cosa può diventare nostro amico e non nemico; dall’altro, abbiamo posto l’attenzione sui prodotti che possono aiutare ad alimentarci correttamente”.

Quanto incide l’alimentazione nell’evoluzione della Psoriasi?

“Come in tutte le malattie dermatologiche, l’alimentazione ha una grandissima importanza e la Dieta Mediterranea è sicuramente una piramide di salute, però per chi è affetto da Psoriasi, malattia cronica multifattoriale autoimmune infiammatoria della pelle, sono da evitare tutti i cibi infiammatori come la carne rossa e i latticini. L’alimentazione è una tessera di un complesso puzzle. La medicina non è un farmaco ma portare avanti una sana alimentazione accompagnata da una quotidiana attività fisica, può alzare il livello della qualità della vita di ognuno”.

Purtroppo, non si può guarire dalla Psoriasi ma se presa in tempo, si può vivere tranquillamente. Certo è necessario un approccio diverso che ne consideri gli aspetti legati alla cronicità, le ricadute sulla sfera sociale, l’impatto sulla qualità della vita delle persone.

“Da quando sono usciti i farmaci biologici, farmaci innovativi utilizzati per il trattamento di diverse patologie cutanee, la vita del paziente è senz’altro cambiata. Non si può guarire da questa malattia infiammatoria cronica ma si può tenere sotto controllo grazie ai farmaci biologici che agiscono bloccando in maniera selettiva l’attività di determinati “bersagli” (citochine) che sono alla base del processo patogenetico e infiammatorio che porta alla formazione della Psoriasi. I farmaci ci sono però, nelle varie Regioni d’Italia, non c’è un facile accesso per averli e chi Governa, dovrebbe capire che questi farmaci possono cambiare la vita dei pazienti”.

Quanto sono utili questi incontri pubblici di informazione sanitaria?

“Bisogna formare, informare e tutelare sempre il paziente. L’informazione è importante e noi, come associazione, ne facciamo tanta offrendo consigli e un ventaglio di opzioni per poter scegliere cosa è più appropriato per il singolo paziente. La tre giorni di “Ygeia salute in piazza” è sicuramente fondamentale per raggiungere uno scopo: sensibilizzare ed aiutare la comunità ma anche, permettere a professionisti di potersi confrontare”.