Reggio Calabria – Protocollo d’intesa tra Tribunale per i minorenni, Procura minorile e Università per stranieri

di Grazia Candido – Arricchire le sinergie operative tra Uffici giudiziari minorili e mondo accademico territoriale al fine di formare giovani studenti e professionisti che amplieranno le loro conoscenze sui temi dei diritti umani e sulla tutela dei minori.

Questa la mission del Tribunale per i Minorenni e la Procura Minorile che consolidano le attività di promozione e salvaguardia dell’infanzia e adolescenza con un ulteriore protocollo d’intesa sulla formazione universitaria e professionale.

Tutti i dettagli dell’accordo interistituzionale sono stati illustrati questa mattina, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni Marcello D’Amico, dal Procuratore Roberto Di Palma e dal Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” Antonino Zumbo.

Il protocollo, la cui durata è biennale, prevede che ogni azione giudiziaria è finalizzata alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e richiede una collaborazione congiunta delle parti interessate nella quale l’impegno culturale universitario garantirà approfondimenti esperienziali volti alla salvaguardia dei minori, alla loro assistenza e accoglienza, attenzione all’emergenza socioculturale dei minori stranieri non accompagnati.

“Lo spirito di questo protocollo e iniziative è quello di dare un futuro ulteriore ai ragazzi di Reggio Calabria che studiano qui – afferma il Procuratore Di Palma -. Noi abbiamo la possibilità di avere un’Università con corsi specifici e ci sembrava doveroso offrire agli studenti la possibilità di frequentare i nostri uffici giudiziari con stage formativi e contestualmente, avere anche noi la possibilità di mettere a disposizione le nostre professionalità a loro. Questo protocollo è un’opportunità necessaria per i ragazzi e per noi in visione di una prospettiva futura”.

Pienamente concorde il presidente D’Amico che aggiunge: “Si tratta di una delle tante best practices del Tribunale per i Minori, un esempio positivo di raccordo interistituzionale in questo caso con la Procura in sede e con l’Università Dante Alighieri. Non è la prima volta che ci incontriamo con il mondo accademico, ci sarà il massimo impegno nelle attività previste da questo protocollo e sono certo che alla fine, constateremo gli effetti positivi di questa interazione”.



Entusiasta della stipula del protocollo d’intesa, il Rettore Zumbo che sottolinea “l’opportunità offerta agli studenti di esplicare il loro tirocinio presso una struttura confacente alla tipologia dei corsi di laurea soprattutto il corso di laurea per Assistenti sociali, Mediatori interculturali ma anche, quello in Scienze tecniche psicologiche. Naturalmente, un protocollo d’intesa prevede anche altre attività che riguardano non solo gli studenti in corso ma il post laurea. Queste sinergie contribuiscono notevolmente, alla formazione nell’ambito della tutela e dei diritti dei minori e ottemperano gli obblighi che la società civile ha nei confronti del recupero dalla devianza e dal malaffare”.