Reggio Calabria – Presentata l’offerta formativa dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

Giovedì 21 luglio alle ore 12.30 presso l’Aula Falcomatà dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” sono stati presentati i Corsi di laurea triennali e magistrali dell’Ateneo attivi nell’a.a. 2022/2023.

Oltre ai corsi di laurea in servizio sociale, finalizzati alle professioni di assistente sociale e mediatore interculturale, l’offerta formativa prevederà anche quest’anno un corso di laurea in lingue e traduzione per la comunicazione internazionale, che si collega alla storica vocazione interculturale e plurilingue dell’Ateneo, sede, tra l’altro, di un’importante Scuola di italiano per stranieri.

Da alcuni anni l’offerta formativa dell’Università “Dante Alighieri” si è inoltre ampliata grazie all’attivazione del corso di laurea prevalentemente telematico in Scienze e tecniche psicologiche.

Oltre a offrire corsi di laurea, l’Università è sede di un Dottorato di ricerca interdisciplinare e di una ricca offerta formativa post lauream (master e corsi di alta formazione).

Le iscrizioni sono già aperte e le lezioni inizieranno nel mese di ottobre.

La presentazione è avvenuta alla presenza del Magnifico Rettore prof. Antonino Zumbo, del Direttore del Dipartimento prof.ssa Simona Totaforti e di una rappresentanza di docenti dell’Ateneo.