Reggio Calabria – Passaggio della campana del Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana

Domenica 10 luglio, si è svolta la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana alla presenza del past Governatore del distretto 108Ya, Domenico Laruffa, del past Presidente distrettuale Leo, Paolo Battaglia, del Presidente zona 27, Giuseppe Strangio e numerose autorità lionistiche.

Dopo l’apertura della cerimonia ha portato un cordialissimo saluto il Sindaco di Villa San Giovanni avv. Giusi Caminiti, la quale ha messo in evidenza le importanti azioni che il Club negli oltre vent’anni di sodalizio ha svolto nel territorio e quanto possa essere efficace l’impegno sinergico con le istituzioni.

Il presidente del Leo Club Cenide Antonio Calabrò ha espresso il suo compiacimento per l’attività dei Leo che sono sempre stati seguiti e “coccolati” al punto da esprimere grande entusiasmo per il loro percorso associativo.

Il presidente uscente, Paolo Pensabene, nel discorso di ‘congedo’ ha ricordato i punti salienti dei suoi due anni di guida del Club e i numerosi services portati avanti tra le difficoltà causate dall’epidemia, tra i quali quello rivolto a soddisfare i bisogni delle fasce deboli.

Il nuovo Presidente, Mimmo Praticò, nel suo discorso d’insediamento ha evidenziato, ripercorrendo alcune tappe della sua storia personale, sportiva e professionale, quanto sia orgoglioso e motivato nel rappresentare un club così prestigioso e contestualmente ha ribadito come siano necessari unità d’intenti nel privilegiare il metodo del NOI e lungimiranza per incidere concretamente nella realtà sociale, così come dettato dagli scopi del lionismo.

Il nuovo Presidente di zona 27, Giuseppe Strangio, nell’augurare buon lavoro a Mimmo Praticò, ha brevemente sottolineato alcune difficoltà esterne ed interne nelle quali i clubs spesso operano e che devono ricordare a tutti l’importanza che assume il lavoro di squadra.

Paolo Battaglia, past Presidente distrettuale LEO, ha ricordato l’importanza del contributo dei “piccoli” Lions all’attività dei clubs; infine, il past Governatore Domenico Laruffa ha chiuso la cerimonia ufficiale auspicando i migliori successi per il club all’insegna dell’amicizia e dell’unità.

La serata è proseguita con una cena allietata da musica dal vivo.