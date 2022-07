Reggio Calabria – Oda lavora alla nuova stagione, Piromalli: “Pronti big dalle più blasonate vetrine internazionali”

di Grazia Candido – Accantonato il successo della scorsa stagione teatrale, l’Officina dell’Arte continua lavorare per il suo nuovo cartellone che vedrà dal prossimo Ottobre a Maggio 2023, noti big del panorama della tv, del teatro e dello spettacolo calcare il palco del teatro “Cilea”.

Monologhi, commedie e divertentissimi live show saranno i punti di forza di una stagione che come sempre, punta sull’intrattenimento e sulla qualità.

Due elementi fondamentali per il direttore artistico dell’Oda Peppe Piromalli che, nonostante la tournée estiva e il debutto ligure il 20 Luglio al 56° Festival di Borgio Verezzi con la brillante commedia “Come fosse amore” dell’attore e regista Marco Cavallaro, continua ad inanellare spettacoli e grandi nomi del jet set pronti a regalare tanti sorrisi e sani momenti di divertimento.

“Mancano pochi giorni e non nascondo l’emozione di vivere di nuovo la scena con meravigliosi attori e compagni di viaggio (Marco Cavallaro, Francesca Bellucci, Alessia Francescangeli, Lorenza Giacometti, Margherita Russo) con i quali parleremo di sentimenti che condizionano e stravolgono la vita quotidiana – afferma Piromalli -. Il testo scritto e diretto magistralmente da Cavallaro, è uno spettacolo divertente, ma che non rinuncia a scandagliare l’animo umano facendo emergere aspetti e contenuti profondi, per una ritrovata normalità. Gli impegni estivi sono tanti ma l’Officina dell’Arte è pronta a portare in riva allo Stretto, artisti affermati, provenienti dalle più blasonate vetrine internazionali e continuare quel percorso di crescita culturale atto a formare un pubblico giovane consapevole e che torni a ripopolare un luogo di grande cultura come il nostro teatro Cilea. Per informazioni, abbonamenti o altro, sono sempre attivi i nostri contatti e canali social e, a breve, sveleremo all’affezionato pubblico reggino e non solo, qualche anteprima della prossima stagione”.

Insomma, l’attore Piromalli scalda i motori della sua “macchina dello spettacolo” che permetterà ancora una volta, di far vivere a Reggio Calabria un nuovo emozionante sogno targato ODA perché non possiamo disabituarci alla bellezza che solo la cultura e l’arte sanno regalarci, “né possiamo rinunciare alla carica emozionale che il teatro è in grado di suscitare, superando le distanze”.