Reggio Calabria: muore in hotel giornalista Rai Ricucci

Aveva 63 anni Amedeo Ricucci ed è morto in una città della sua terra, mentre lavorava ad un nuovo servizio. Il giornalista Rai è deceduto in un hotel di Reggio Calabria, in seguito ad un malore che lo ha colpito. Era sullo Stretto per un servizio sulla ndrangheta, poco lontano da dove era a nato (a Cetraro).

Divenuto un professionista di fama nazionale con i suoi lavori per trasmissioni come Professione Reporter, Mixer, La Storia siamo noi ed il Tg1, era malato da tempo.

Nella sua carriera aveva conosciuto tanti teatri di guerra da inviato. Aveva, infatti, fatto il corrispondenze da luoghi caratterizzati da guerre sanguinose come il Kosovo, l’Afghanistan e l’Iraq.

Nel 2013 era stato rapito in Siria, assieme ad altri tre colleghi. Fu liberato dopo 11 giorni.