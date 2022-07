Reggio Calabria – La Scuola Filosofica di Catona rinnova l’appuntamento estivo con tre conferenze

Al SALOTTO DEI POETI “La Rosa del Pozzo”, presso la Fattoria Urbana di Catona, giorno 22-23- Luglio 2022, La Scuola Filosofica di Catona rinnova l’appuntamento estivo con tre conferenze per una filosofia del presente.

L’ evento dal titolo “Suggestioni” vuole evidenziare e verticalizzare sulla società presente una serie di emozioni e sensazioni, pregne di interesse storico filosofiche ed artistiche, in una società che sta perdendo di vista l’essenziale dell’uomo.

Relazjoneranno il prof. Gianfranco Cordi’, il prof. Glauco Morabito e la prof.ssa Maria Pascuzzi.

Unitamente alla Kermesse filosofica presso il Giardino della Poesia ci saranno un reading poetico dal titolo “Emozioni e suggestioni in poesia” ed una mostra di pittura collettiva.