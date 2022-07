Reggio Calabria, Hermes: novità per l’autolettura del contatore dell’acqua

“L’autolettura del contatore dell’acqua è utile per avere una bolletta sempre in linea con i consumi reali e non stimati. Il Comune di Reggio Calabria ed Hermes servizi Metropolitani informano che da oggi diventa più facile e veloce, grazie alla possibilità di farlo on line, scansionando il QR code presente sui manifesti o attraverso il link https://tributi.reggiocal.it/InviaLetturaUtente.aspx, il contribuente può comunicare la propria autolettura facilmente, compilando il modulo con i dati richiesti e scattando una foto del contatore da allegare.

Si possono comunicare i propri consumi anche tramite sms al n.339 9942850 indicando: CodiceContribuente#Lettura.

Per un ulteriore passo verso la semplificazione, Hermes mette a conoscenza che attraverso il proprio portale l’utente può scegliere di ricevere la bolletta solo per email attivando il servizio BOLLETT@ONLINE per risparmiare tempo, ridurre il consumo di carta e rendere più semplice l’archiviazione della documentazione. FACILE, VELOCE, SENZA SPESE DI SPEDIZIONE. Al seguente link http://www.hermesrc.it/H2Odownload.aspx si può invece scaricare la propria bolletta riferita all’anno corrente ma anche degli anni precedenti”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa della società Hermes.