Reggio Calabria – Dal 16 luglio tornano le “Notti d’estate” al Museo

È denso di iniziative il calendario estivo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un programma di eventi per celebrare insieme i 50 anni dal ritrovamento dei magnifici Bronzi di Riace.

Da sabato 16 luglio riprenderanno le suggestive “Notti d’estate” del MArRC, sull’incantevole terrazza affacciata sullo Stretto. Appuntamento ogni giovedì e sabato, fino al 10 settembre, con il prolungamento dell’orario di apertura fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30).

«Questo sarà un anno straordinario per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – commenta il direttore Carmelo Malacrino. Un anno in cui i Bronzi di Riace, scoperti esattamente mezzo secolo fa, offriranno l’opportunità di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale della Calabria: dall’archeologia al paesaggio, dai borghi ai mille sapori delle tradizioni enogastronomiche, fino alle minoranze linguistiche che arricchiscono il nostro territorio. Ringrazio tutti gli enti e le associazioni che stanno collaborando alla realizzazione di questo ricco programma, nell’ambito di consolidate sinergie istituzionali volte a rendere il nostro Museo un luogo aperto, inclusivo e dinamico. Le attività di promozione nazionale e internazionale già avviate dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana, dai Comuni di Reggio Calabria e di Riace, e dalla Camera di Commercio danno il senso di un impegno corale intorno ai celebri Bronzi di Riace, simbolo di un intero territorio. Un’occasione – conclude il direttore – per costruire una Calabria proiettata in un futuro di cultura e turismo».