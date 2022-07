Reggio Calabria – Da domani a giovedì visite dermatologiche gratuite con “Ygeia la salute in piazza”

Tutto pronto per l’evento “Ygeia la salute in piazza” in programma da domani a giovedì a Largo Colonne Rita Levi Montalcini a Roccella Jonica. Talk, visite dermatologiche gratuite, guide alla nutrizione, lezioni di yoga con la professoressa Francesca Diano e tanta buona musica per una tre giorni dedicata al benessere, alla salute e alla prevenzione.

Si parte domani alle ore 18 con le visite dermatologiche alle quali potranno accedere grandi e bambini contattando il numero di telefono 3714346377 e avere un controllo con noti specialisti e mappatura nei; alle ore 19 invece, si svolgerà la lezione gratuita di yoga con la maestra Diano (prenotazioni al numero di telefono 3515675963); alle ore 20 è prevista una degustazione alimenti funzionali formulati dal dottor Morrone e alle ore 21 i talk moderati dal giornalista Raffaele Mortelliti che, insieme ad esperti del settore, approfondirà argomenti quali “Il cibo e la dieta contro la psoriasi”,”Gli alimenti e la dermatite atopica”, “La nutrizione come prevenzione dei tumori della pelle”.

Alle ore 22,30 spazio ai live show con i concerti dei Le Roi Manouche Trio (in programma il 20 Luglio) e i musicisti Ensuenos Tango Orquestra e Milonga con “Il tango l’anima e il corpo” (la sera del 21 Luglio).