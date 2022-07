Reggio Calabria – Borse di studio per percorso con Biologia con curvatura biomedica

Che fosse un modello didattico davvero unico, quello realizzato dall’Ordine dei medici della provincia di Reggio assieme al Liceo scientifico Leonardo da Vinci, lo si sapeva da tempo, dal momento che, dopo essere stato adottato da ben 207 licei italiani, è arrivato in Parlamento per la sua approvazione. E cioè la nascita del Liceo Biomedico che dovrebbe accompagnare i ragazzi italiani all’Università di Medicina o altre Università a carattere scientifico per frequentarle già con un buon bagaglio di nozioni basiche.

Ed ieri, all’auditorium dell’Ordine dei medici si è svolta la cerimonia conclusiva del Corso con l’assegnazione delle borse di studio per i ragazzi più meritevoli. A dare un senso concreto a questo percorso di studi è stato il racconto del presidente dell’Ordine, dottore Pasquale Veneziano. “Recentemente ho fatto parte della commissione per gli esami di laurea, tenutisi a Messina. E nella mia sessione c’erano quattro o cinque ragazzi di Reggio, tre dei quali avevano frequentato il corso di Biomedicina. Bene, proprio questi ragazzi si sono laureati con 110 e lode. Il che significa che il corso quantomeno ha ottenuto lo scopo fondamentale di selezionare i ragazzi più preparati. Speriamo, quindi, che tutto questo rappresenti un buon viatico per l’avvenire, nella speranza di istituzionalizzare questo percorso”

Una delle artefici di questa brillantissima idea è stata la professoressa Giuseppina Princi, oggi vicepresidente della Regione Calabria, che, nel 2011, nel momento in cui dirigeva il liceo scientifico Leonardo da Vinci, ha ideato e promosso assieme all’Ordine dei medici di Reggio Calabria e provincia guidato dal dottore Pasquale Veneziano, una sperimentazione con l’introduzione di una nuova disciplina nel piano di studi dello studente: biologia con curvatura biomedica con la docenza affidata ai professori di biologia del Liceo e agli esperti medici designati dall’Ordine.

“E’ un percorso che ci ha visti protagonisti – afferma la vicepresidente della Regione Calabria – il nostro orgoglio è che oggi abbiamo coinvolto tantissimi licei scientifici e classici d’Italia e tutti quanti gli Ordini dei medici. L’idea ha funzionato ed è stata foriera non solo di successi in termini di competenze acquisite dai ragazzi, ma ha gettato le basi anche per accompagnare la riforma di accesso alle facoltà a numero chiuso. Perché si partirà proprio dal nostro percorso per legittimare una riorganizzazione dello stesso accesso”.

Dieci le borse di studio consegnate ai ragazzi, due per ogni annualità del percorso.

“Come ogni anno – spiega la professoressa Francesca Torretta, referente nazionale del percorso di Biologia con curvatura biomedica – svolgiamo la cerimonia conclusiva in quanto i medici che vengono a svolgere le proprie lezioni rinunciano al compenso che poi viene devoluto dall’Ordine dei Medici per l’istituzione di queste borse di studio. Siamo molto soddisfatti del risultato, i ragazzi hanno dimostrato molto interesse e lo si è visto nel monitoraggio dei test di verifica ma soprattutto nella loro grande partecipazione ed una ferrea volontà di seguire il percorso e di apprendere. Il contatto