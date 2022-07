Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, la chiesa degli artisti di Reggio Calabria e il Touring Club di Territorio Reggio Calabria, mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 21:00, presso il chiostro di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, promuovono la conversazione su Frank Zappa, uno dei più creativi e innovativi geni della musica e del pensiero contemporaneo.

Dopo i saluti di don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, parlano del grande musicista Francesco Zuccarello Cimino, Console del Touring Club Italiano per la città di Reggio Calabria, e Silvana Comi, docente di Lingua e Letteratura Inglese. Frank Zappa, (Baltimora (Maryland) 21 dicembre 1940 – Los Angeles, 4 dicembre 1993), figlio di Francis Zappa, un perito industriale italiano originario di Partinico (provincia di Palermo) e di Rose Marie Colimore di origini franco-italiane. Frank è stato un artista complesso, nonostante fosse un autodidatta, si aprì fin dagli esordi a diverse influenze musicali. La sua musica, fatta di sperimentazioni di molteplici stili musicali, i suoi testi, spesso, venati di umorismo pungente, rivelano la sua visione spregiudicata e irriverente di molte pratiche sociali e di gerarchie consolidate. Per Frank Zappa, cambiare la società non significa conquistare il potere: «Si tratta, semplicemente, di modificare il sistema per renderlo adatto a vivere in una società più giusta e democratica.