Reggio Calabria – Apar, consegnati attestati corso di aggiornamento comunicazione e marketing

Nel Salone dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, ieri pomeriggio, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza al 1° Corso di aggiornamento in Comunicazione e Marketing organizzato dall’associazione APAR e condotto dal Dottor Giorgio Panuccio.

Presenti all’incontro il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra e l’assessore alle Attività Produttive Angela Martino, entrambi entusiasti di questa importante realtà associativa.

“Facciamo un plauso all’Apar per l’impegno profuso da oltre 25 anni al servizio della categoria rappresentata con i tanti corsi di formazione fatti nel tempo e per aver portato la pasticceria reggina ad altissimi livelli riconosciuti nel panorama nazionale – affermano gli amministratori locali -. I pasticceri reggini sono riusciti a mostrare il vero volto della città che punta con i suoi talentuosi professionisti a valorizzare i prodotti del nostro territorio. L’utilizzo nella pasticceria e gelateria di prodotti tipici locali portano in giro per il mondo il nome della Città Metropolitana e anche in questo modo, Reggio Calabria può essere punto di riferimento e meta ambita per i tanti turisti”.