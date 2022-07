Quindici nuovi agenti per il Comando di Polizia Locale reggino: domani al Comando di viale Aldo Moro la firma

Nuove reclute per il Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria. Domani giovedi 28 luglio 2021, alle ore 10.00, presso la sede del Comando di Viale Aldo Moro si terrà la cerimonia di firma dei 15 nuovi Vigili Urbani che saranno in servizio sul territorio comunale di Reggio Calabria per i prossimi tre mesi a supporto delle attività previste durante il periodo estivo.

Alla cerimonia prenderanno parte l’Assessora alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Giuggi Palmenta, il Comandante del Corpo Salvatore Zucco ed il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti.