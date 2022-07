Notti d’Estate e Grandi incontri al MArRC. Incontri d’Autore, Astronomia, Letteratura e Storia nel segno dei Bronzi

Si prepara la lunga estate delle celebrazioni di BRONZI50 1972 – 2022 / Cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, che fino a settembre 2022 vedrà protagonista il territorio della Calabria con le sue eccellenze, al centro della prima parte delle celebrazioni dedicate alla ricorrenza.

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, fiore all’occhiello del territorio e “casa” dei Bronzi di Riace, da luglio a settembre 2022 in programma 2 mesi di incontri d’autore, astronomia, letteratura e conferenze nel segno dei Bronzi, per conoscere da vicino misteri e leggende, storia e ricostruzioni delle due statue, icone indiscusse della Magna Grecia.

Un’occasione per celebrare i cinquant’anni del ritrovamento di due statue uniche al mondo accompagnando la visita museale con approfondimenti e momenti di confronto, a partire dalle suggestive “Notti d’Estate” sulla magnifica terrazza affacciata sullo Stretto, con il prolungamento dell’orario di apertura fino alle ore 23.00 (con ultimo ingresso alle 22.30) ogni giovedì e sabato e biglietto d’ingresso a 3 euro (dalle 20.00) che permetterà di visitare gli spazi espositivi e partecipare agli eventi.

Tanti i nomi di rilievo che accompagneranno questi percorsi serali alla scoperta dei Bronzi di Riace: Cecilie Hollberg, Direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze, ospite il 23 luglio, Massimo Capaccioli, Professore Emerito di Astronomia e Astrofisica dell’Università Federico II di Napoli, ospite il 28 luglio, e poi ancora Serena Bertolucci, Direttrice di Palazzo Ducale di Genova, il 30 luglio, e Mario Micheli dell’Università degli Studi di Roma Tre, in programma il 6 agosto per la sezione “I Grandi incontri al MArRC”.

Mercoledì 10 agosto si entrerà nel vivo della ricerca e della storia con l’apertura della mostra “Bronzi di Riace”, con foto di Luigi Spina, e poi dal 12 agosto “Gli eroi e la Magna Grecia. Insieme per i Bronzi di Riace”, due focus per omaggiare la centralità delle due figure e il loro significato storico e scientifico nella comprensione della Magna Grecia.

In collaborazione con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in programma anche un importante focus sulla letteratura: il 4 agosto con “I nuovi confini della materia”, Dibattito scientifico, modera Paola Radici Colace, il 18 agosto con “Magnagrecantico. I Bronzi nel contesto magnogreco del MArRC”, con Daniele Castrizio e Fulvio Cama, e poi ancora il 27 agosto con “I Bronzi di Riace e il Bergamotto di Reggio Calabria”, con Pasquale Amato – degustazione promossa dal CONPAIT – e l’8 settembre con “Che sbaglio la Guerra di Troia! Variante del mito: da Euripide a Strauss – Hofmannsthal”, con Paola Radici Colace.

A cura dell’Accademia delle Belle Arti in programma le perfomance, mentre il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria regalerà al pubblico assaggi musicali della cultura locale e non solo, con concerti lirici per “Melodie d’Estate” l’11 agosto, “Emozioni in Musica” il 10 settembre e poi ancora appuntamenti che accompagneranno l’intera estate.

Per la serie dei Grandi Incontri al MArRC il 20 agosto spazio anche alla storia della “Magna Grecia con La Fondazione di Reggio Calabria. Dal mito alla storia con Felice Costabile” e il 25 agosto con “Il drago di Caulonia: Un itinerario tra Astronomia e Archeologia”, con il Dott. Giuseppe Ciancia – Osservazione Astronomica, con il Planetario “Pythagoras” di Reggio Calabria.

Sabato 13 agosto, i riflettori si accenderanno sul Premio “Bronzi di Riace” Edizione 1972-2022, presentati dal padrone di casa Carmelo Malacrino, Direttore del MArRC ed Emanuela Martino.

Il calendario degli eventi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è costruito in sinergia con gli enti e le associazioni del territorio, per un programma denso di appuntamenti curati dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino.

È possibile rimanere aggiornati su eventi e iniziative sui social ufficiali, Facebook e Instagram, @bronzidiriace50 e seguendo l’hashtag ufficiale #bronzi50. Inoltre sul sito www.bronzi50.it saranno periodicamente pubblicate tutte le novità, con approfondimenti e interviste disponibili anche sul canale YouTube dedicato, Bronzi di Riace Official.

L’Evento celebrativo Bronzi50 1972-2022 è promosso dalla Regione Calabria in collaborazione con il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura, il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il Comune di Riace, della Direzione Regionale Musei Calabria, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, dell’Università della Calabria e di Unioncamere Calabria e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.