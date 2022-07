‘Ndrangheta e imprenditoria – In manette l’ex assessore Dominique Suraci

C’è l’ex assessore e presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria Dominique Surace fra le 12 presone arrestate dagli uomini del Centro operativo della Dia della città calabrese dello Stretto. Surace, come riporta gazzetta del sud, è coinvolto nella sua qualità di imprenditore legato, secondo l’accusa, alla ‘ndrangheta.

Nell’indagine della Dia reggina compaiono i nomi di imprenditori molto noti, operanti nel settore della grande distribuzione alimentare e dell’edilizia legati, in particolare, ai clan De Stefano e Araniti, ma anche ad altri clan. Le 12 persone arrestate (8 in carcere e 4 ai domiciliari) sono accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno, associazione per delinquere, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Fra gli indagati risultano i fratelli Giampiero e Sergio Gangemi, Antonio Mordà, e Domenico Gallo. Alcuni degli arrestati sono stati coinvolti in altre operazioni.