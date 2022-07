Lo Spettacolo ” Ieri , Oggi e…” della Scuola Professione Danza diretta da Antonio e Samuela  Piccolo incanta il pubblico del Parco Ecolandia

Ospite gradito il Consigliere Comunale Mario Cardia che è’ intervenuto durante la serata sottolineando la qualità dell’iniziativa e la professionalità che da tanti anni contraddistingue l’Asd Professione Danza di Samuela e Antonio Piccolo.

La delicatezza delle movenze classiche sulle punte e la forza dirompentente ed espressiva dei ritmi tribali. Non mancava allo spettacolo il genere hip hop , contemporaneo , il tutto eseguito su una grande ricerca e con una grande tecnica. La scuola Professione Danza ruota a 360 gradi ed è ciò che la contraddistingue. Ecco i tasselli di un mosaico di generi e linguaggi al centro dello Spettacolo ” Ieri , Oggi e … La varietà è infatti l’unica in grado di dare voce all’arte e dalla sua vocazione di contaminazione tra danza e teatro. Lo spettacolo ha animato il palcoscenico dell’Anfiteatro del Parco Ecolandia con Antonio e Samuela Piccolo che ha prestigiose collaborazioni ed un ricco curriculum ( ha lavorato in teatro con Luciano De Crescenzo, l’ abbiamo vista come prima ballerina nelle opere liriche con Katya Ricciarelli , nel Bagaglino in tour, nel film La Voce con Rocco Papaleo come prima ballerina ed in programmi TV nazionali ) ed i ballerini della storica scuola Professione Danza di Reggio Calabria con la partecipazione del direttore artistico Antonio Piccolo. Il musical , il genere classico , la danza moderna , il teatro in un intreccio che ha emozionato il pubblico. Il tutto incastonato in un’atmosfera suggestiva. Siamo molto soddisfatti dello spessore dello spettacolo e della risposta che il pubblico ha riservato. La scuola è inoltre riconosciuta in tutta Italia e vanta allievi che adesso calcano palcoscenici di tutto il mondo.