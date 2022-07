Il Presidente Nazionale della CNA il 15 luglio a Reggio Calabria

Il Presidente Nazionale della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Dario Costantini, venerdì 15 luglio sarà in Calabria per partecipare ad un importante convegno economico della CNA.

In tale occasione, nella mattinata di venerdì, sarà a Reggio Calabria per una serie di incontri con le imprese reggine. Sono state, altresì, programmate visite alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dove Dario Costantini incontrerà il Presidente Tramontana per uno scambio di saluti e di riflessioni sulle politiche di sviluppo per la città metropolitana. Successivamente il massimo dirigente della Confederazione dell’Artigianato farà visita al museo archeologico della città, per incontrare il Direttore della struttura museale Carmelo Malacrino. Nell’occasione sarà accompagnato dal Presidente Fontana, dal Segretario Gianni Laganà della CNA di Reggio Calabria e dall’artigiana orafa Ida Caterini, che durante la visita donerà al Museo un fatto a mano in argento, che si richiama ai Bronzi di Riace. Il Presidente Dario Costantini giunge a Reggio dopo il viaggio in Spagna dove insieme al Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez, ha partecipato alla premiazione delle eccellenze imprenditoriali della Catalogna. Nel corso della visita al museo, dove sarà presente anche il Presidente della Camera di Commercio reggina, il Presidente Costantini incontrerà la stampa reggina per alcune battute su questioni come quelle del costo dell’energia, del superbonus del 110%, della crescita dell’inflazione e sulle ricadute che queste avranno nell’economia e nella vita quotidiana dell’artigianato e delle piccole imprese.